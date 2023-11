Margot Robbie y Dua Lipa, dos estilos muy distintos para ir de fiesta en Nueva York

No existe una única fórmula de estilo para acertar de cara a las fiestas que se celebran en diciembre y la prueba definitiva se encuentra en los looks de las mujeres que marcan la pauta en Hollywood, Nueva York y más allá. Hace un par de días, veíamos a Anne Hathaway deslumbrar a la prensa con un traje de tweed blanco ideal para las chicas clásicas, pero ha sido en la más reciente proyección de la película Barbie donde dos de sus protagonistas, Margot Robbie y Dua Lipa, han presentado alternativas mucho más atrevidas, con cristales y transparencias, en las que podemos inspirarnos si no queremos vestir de manera tradicional.

VER GALERÍA

- Cómo Margot Robbie se ha convertido en la actriz favorita de Hollywood

Margot Robbie resucita el furor por el Barbiecore

Pensábamos que, tras el mediático estreno del largometraje dirigido por Greta Gerwig, Robbie dejaría fuera de sus looks de alfombra roja cualquier referencia a la muñeca más famosa del mundo, pero estábamos completamente equivocadas. Este martes, tan solo 24 horas después de recrear otro icónico estilismo de Barbie que data de 1964, la actriz se enfunda en un conjunto rosa Barbiecore, de Versace, para acudir a la última proyección de la película.

La silueta de la chaqueta es especialmente contemporánea, con sus mangas estructuradas y el cuerpo ceñido a modo de bustier, fusionando los códigos masculinos y femeninos en una misma pieza.

VER GALERÍA

- Cuando Margot Robbie combina el pijama 'Barbie' de plumas con tacones españoles y triunfa

Siguiendo la costumbre de sus días promocionando Barbie, la australiana no ha escatimado al momento de seleccionar los accesorios. Como si de la muñeca más glamurosa se tratase, ha optado por toque de brillo que aportan estos salones destalonados de piel metalizada en rosa pastel con adornos de cristal por toda la superficie y cierre del exclusivo Safety Pin de Versace (1.190 euros).

A juego con los zapatos, ha llevado un bolso shopper La Medusa (2.800 euros) realizado en la misma piel de borrego rosa pastel con apliques de cristales y un asa superior de gruesa cadena dorada.

VER GALERÍA

- 'Barbie', Margot Robbie y Claudia Schiffer unidas por un collar de cristales parisino

El atrevido look de Dua Lipa: abrigo de pelo y vestido transparente con flecos

Si bien Dua Lipa participa en unas pocas escenas de la película como la 'Barbie Sirena', no ha querido faltar a esta presentación en Nueva York, donde acaba de aterrizar tras un largo viaje de promoción a Japón. La cantante de Houdini ha hecho su entrada al teatro con un impresionante abrigo negro de pelos que nos recuerda a las antiguas divas del cine con su glamour particular, pero resulta que debajo no nos encontramos con tu típico vestido de alfombra roja ni el conjunto más esperado para una noche de fiesta.

VER GALERÍA

La británica apenas puede esconder su revelardor vestido transparente de dobladillo asimétrico, de inspiración años 20, embellecido con flecos de hilos metálicos en degradé. En lugar de completar el look con unas sandalias de tacón, se ha decantado por botas altas de tacón para hacer frente a las bajas temperaturas a la vez que hace énfasis en la sensualidad que emana cada uno de los elementos del conjunto.