El fabuloso maratón de looks de Anne Hathaway en Manhattan: 'tweed', cristales y zapatillas 'chunky' La actriz ganadora del Oscar inspira nuestros próximos estilismos para las fiestas navideñas

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, así que, como es costumbre cada año, la llegada de diciembre nos obliga a buscar inspiración para nuestros próximos looks de noche en los posados de las celebrities con más estilo. En esta lista de mujeres elegantes, no cabe duda de que Anne Hathaway tiene un lugar asegurado desde hace un par de años, cuando sus estilismos de alfombra roja repletos de lentejuelas comenzaron a ocupar titulares sin tregua alguna. Y seguramente veremos mucho de ella este último mes de 2023 porque estuvo promocionando su nueva película Eileen en Nueva York, donde presumió de espectaculares looks.

Anna Hathaway inicia su maratón de looks con un minivestido y blazer

El tweed se conoce como uno de los tejidos más sofisticados desde que Chanel lo convirtió en elemento insignia del lujo francés, así que nos parece todo un acierto que Anne Hathaway comenzara su jornada de entrevistas por la ciudad luciendo un sencillo minivestido de escote palabra de honor realizado en tweed blanco, a juego con una americana cruzada que aportó sobriedad y, a su vez, le ayudó a protegerse de las bajas temperaturas.

Poco quiso complicarse al momento de construir el look, así que la ganadora del Oscar optó por unos salones clásicos al tono como calzado, tan atemporales como sus gafas de sol oscuras, un ensamblaje de lo más elegante que completó sumando discretas piezas en oro blanco, de Bvlgari.

También de blanco, aunque mucho menos formal que apenas unas horas antes, la intérprete se cambió el minivestido para su aparición en un programa de televisión por este conjunto de cuero de la firma Des Phemmes, desvelando su faceta más 'gen Z'.

Su lado más urbano: pantalón cargo y pedrería

Se compone de una chaqueta oversize con bordados de cristales de Swarovski, un top a juego y pantalones cargo de múltiples bolsillos. Por si fuera poco, ha incorporado todavía más brillo con su elección de calzado, unas sandalias de tacón peep toe plateadas, de Jimmy Choo, y esa misma gargantilla en oro blanco y diamantes, de Bvlgari.

Es una alternativa para las chicas que no quieren llevar vestido o falda, y que habitualmente presumen de un estilo mucho más urbano, con prendas anchas y de aires masculinos.

Su tercer look del día dista mucho de los otros dos en cuanto a registros. Por deportiva que sea tu forma de vestir, lo más seguro es que no te decantes por una sudadera gris con vaqueros y zapatillas chunky para la cena de Nochebuena. Aun así, la actriz de Los Miserables marca la pauta en el street style por medio de este estilismo casual y minimalista, que ella completa con un lujo bolso Birkin, de Hermès, y maxigafas de sol años 70.

A sus 40 años, Hathaway es una de las grandes defensoras en de la "belleza real" entre las estrellas de Hollywood y por ello es frecuente que pose para las cámaras con su cara lavada, sin una gota de maquillaje.