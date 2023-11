Cuando Margot Robbie combina el pijama 'Barbie' de plumas con tacones españoles y triunfa

Si creíamos que no volveríamos a ver a Margot Robbie homenajear al personaje que más buenas nuevas le ha traído este año, ¡nos equivocábamos! La esencia de Barbie vuelve a colarse en su guardarropa meses después del éxito que ha experimentado la película de Greta Gerwig con un original y cómodo look que no nos ha dejado indiferentes. Acostumbrada a verla con imponentes trajes de Alta Costura con los que ha recorrido el globo terráqueo, ahora ha sorprendido en un evento en Hollywood demostrando que todo lo que lleva, lo hace con estilazo.

- Margot Robbie recupera su imagen más cañera con un corsé transparente de Alta Costura

Hace unos días se paseaba por la alfombra roja estrenando un sensual corsé transparente y ahora lo hace con un registro totalmente diferente: ¡en pijama! Para una proyección especial en la que ha coincidido con su compañera de reparto America Ferrera y la directora de la producción, celebrada en Linwood Dunn Theater que ha acogido una ronda de preguntas con los asistentes, nos ha vuelto hacer soñar con el mundo fantasía enfundada en un glamuroso dos piezas rosado. Digno de una auténtica experta en moda, la australiana ha demostrado que incluso puede salir a la calle con la misma ropa con la que se iría a dormir. Parece que la tendencia pijamera vuelve a cobrar protagonismo esta temporada otoñal, pero el suyo resulta ser mucho más exclusivo.

- 'Barbie', Margot Robbie y Claudia Schiffer unidas por un collar de cristales parisino

Si eres fan de la industria y estás al tanto de lo que se cuece en el backstage, seguramente que algunas vez te has topado con tipo de prendas fluidas que reflejan la elegancia atemporal. El que ha llevado en esta cita lo firma la reconocida marca Sleeper, sus lanzamientos de pijamas son auténticos tesoros, han alcanzado el estatus de culto entre las amantes, y he aquí el mejor ejemplo que lleva Margot, ¡está decorado con apliques de pluma a tono en las mangas y tobillos! Este diseño ya no está disponible en su web, razón por la que se trata de una inversión aún más especial, pero sí encontramos otros similares con estampados en vichy con un precio rebajado, alrededor de 234 euros. Tal es su repercusión, que incluso se coló en el repertorio de vestuario de la última temporada de And Just Like That.

- Cómo Margot Robbie se ha convertido en la actriz favorita de Hollywood

¿Cómo lo ha combinado?

Tras conseguir el título de ser una de las intérpretes más sensacionales dentro y fuera de la gran pantalla, ha sabido encontrar el equilibrio a su look pijamero añadiendo dos complementos estrella, ¡uno de ellos es español! Por un lado destaca un fotogénico bolso de piel trenzada en rosa de la casa Bottega Veneta, concretamente el modolo Mini Kalimero que ronda los 6.500 euros, y un par de mules de tacón de Manolo Blahnik.