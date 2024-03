Premios Oscar 2024: Las imágenes que demuestran que, a pesar de todo, ha sido una noche inolvidable para 'Barbie' y Margot Robbie

Loading the player...

Algunos hablan de Barbie como la gran olvidada en los premios Oscar 2024, mientras que otros sostienen que el verdadero significado de la película no ha llegado a calar en la Academia de Cine de Hollywood. Lo cierto es que el filme dirigido por Greta Gerwig partía esta noche con ocho nominaciones, pero solo ha logrado llevarse uno de los galardones, el de mejor canción original, para What Was I Made For?, de Barbie Billie Eilish y Finneas O'Connell. A pesar de todo, el equipo de Barbie ha conseguido disfrutar todo lo posible de esta velada con la que se han despedido de la película que tantas alegrías les ha dado en taquilla, con incontables fans acérrimos por todo el mundo. Sin ir más lejos, Margot Robbie -quien no optaba al premio a mejor actriz, algo que fue muy debatido por el público- ha hecho gala durante toda la ceremonia de una actitud que estaba muy lejos de la decepción o el enfado. Al contrario, la actriz ha mostrado un gran apoyo a sus compañeros y una inmensa alegría al descubrir que uno de los premios iba para Barbie. Entre el equipo hemos podido ver numerosos abrazos, charlas, risas y gestos de apoyo, como el de Margot y Ryan Gosling dándose la mano en señal de unión. No solo eso, sino que, sin ninguna duda, el gran momentazo de la noche lo ha protagonizado precisamente el actor de Ken, con una actuación que no ha dejado indiferente a nadie y en la que ha hecho partícipe a sus compañeros. Dale al play y no te lo pierdas.

-Elsa Pataky regresa a los Oscar 10 años después: todas las veces que triunfó en la noche del cine

-Así está viviendo el equipo de 'La sociedad de la nieve' su gran noche