Cinco razones por las que un jersey fino será tu mejor inversión para días de frío y lluvia

Estas jornadas de lluvias han dejado claro que no hay vuelta atrás: ha llegado oficialmente la temporada de frío. En el cajón se quedan las mangas cortas para abrir paso a nuestros prendas de punto con mangas largas. Aunque todavía no hace falta que saques del armario los abrigos de paño ni los jerséis mullidos porque, para mitigar los estragos de estas primeras bajadas de temperatura, solo necesitarás unos tops finos. No solo son versátiles al momento de idear nuevos looks cada día sino que, durante el invierno, únicamente tendrás que sumar más capas de ropa. ¡Podrás aprovecharlos hasta la próxima primavera!