Amelia Bono da un giro a estos básicos de Zara con unas bailarinas de ganchillo 'made in Spain' La empresaria ha fichado el calzado ideal para las mujeres que están cansadas de llevar alpargatas y sandalias

Apenas estamos a mediados de julio, pero debemos admitir que estamos cansadas de ver una vez tras otra los mismos looks de verano. Si bien es cierto que clásicos como las alpargatas de cuña de esparto son siempre un acierto, hemos decidido emprender la búsqueda por alternativas innovadoras que nos diferencien del resto cuando salgamos de vacaciones. Por suerte, no hemos tardado mucho en dar con una solución: Amelia Bono ha fichado el calzado estival más bonito y original para combinar con básicos, tanto de día como de noche. ¿Lo mejor de todo? ¡Es made in Spain!

Un total look español que llevaremos sobre la arena y el asfalto

Sabemos que la empresaria es una amante de toda la moda hecha en nuestro país, así que no sorprende que sea ella quien nos sorprende con este descubrimiento artesanal. Amelia ha conjuntado sus nuevas bailarinas de ganchillo con dos prendas ultraversátiles de la última colección de Zara, concretamente una camisa holgada de lino crudo al 100% con mangas francesas (29,95 euros) y unos pantalones cortos vaqueros de tejido rígido en negro con tiro alto y bajo roto (22,95 euros).

En lugar de conjuntar este tándem asequible con zapatillas, alpargatas o unas sandalias de tiras, pues estas encajarían perfectamente en cualquier estilismo de básicos minimalistas, la influencer ha optado por innovar con un calzado tan femenino como multifacético que seguramente no tienes todavía en tu armario.

Las bailarinas de ganchillo de Amelia Bono

Hablamos de estas bailarinas planas de crochet confeccionadas a mano en tejidos de rayón y algodón natural, con puntera redonda, tiras envolventes, interior de cuero y una resistente suela de goma. Este diseño de ganchillo, ideado por Capellina, presenta un divertido motivo de zig-zag que atrae toda la atención al calzado y da un toque diferente al look. De hecho, este sello nacido en 2009 se dedica principalmente a la realización de complementos para novias e invitadas, así que sus fundadoras son expertas en poner el broche de oro con sus creaciones a los estilismos más especiales.

Las bailarinas que lleva Amelia, bautizadas como Bali, pueden encontrarse en la web de Capellina por 71,90 euros, disponibles en distintos colores, desde el morado o el naranja hasta el blanco nupcial.

Otra combinación fácil de copiar con bailarinas

Hartas de decantarnos siempre por las sandalias cuando azotan las olas de calor, hemos encontrado una opción para sustituir a las confiables bailarinas de cuero hasta la llegada del otoño. No es la primera vez que las estrena, así que tenemos ya dos looks de inspiración para conjuntar las bailarinas de ganchillo que resolverán esos días de "no sé qué ponerme".

Aquí, Amelia las lleva en conjunto con un top de tirantes básico y una falda corta color morado con volantes, de Brownie (49,95 euros), que casualmente dibuja el mismo patrón zig-zag.