De la calle al festival: el bohemio look de Amelia Bono con top 'crochet' y vaqueros

El alza repentina de las temperaturas nos ha forzado a llevar a cabo un cambio de armario exprés, en el que apenas existe lugar para los cárdigan finos o las americanas. Ya es difícil, incluso, encontrar inspiración de entretiempo en los posados de las influencers con más seguidores, pues se han pasado directamente a las prendas de verano. Entre estas expertas en moda estival, tenemos a Amelia Bono, que ha reafirmado, un año más, su idilio con la tendencia del 'crochet' y el estilo 'boho'.

VER GALERÍA

- Bañadores de Zara, looks estampados y bolsos exclusivos: la maleta de verano de Amelia Bono

Amelia Bono lo confirma: el ganchillo vuelve este verano

Hace unas cuantas semanas que Amelia abandonó por completo la ropa de abrigo, así que si nos surgen dudas sobre cómo introducirnos de lleno en los ánimos estivales, lo justo será recurrir a sus publicaciones más recientes. El último look de la empresaria dicta que volveremos a vestir prendas de ganchillo en verano, especialmente si estas contienen detalles artesanales que refuercen esa estética 'DIY' ('do it yourself') que tanto se ha puesto de moda entre las expertas de la 'generación Z' en TikTok.

VER GALERÍA

- Punto fino y 'crochet': la tendencia que estrenamos en abril y llevamos hasta septiembre

El protagonista del conjunto es este top corto de tirantes finos con motivos de olas bicolor y acabados festoneados, sublimado con adornos de perlas y conchas en la parte inferior. Se trata de una creación de la firma Sandro, disponible en su web por 165 euros, que ella ha querido conjuntar con unos vaqueros acampanados para adaptarlo a su jornada de actividades en la ciudad.

VER GALERÍA

De la calle al festival, dos combinaciones bohemias y sencillas

El catálogo de Sandro propone una combinación mucho más cañera, ideal para la próxima temporada de festivales, que en escasas semanas dará comienzo. El sello francés nos anima a complementar su top de ganchillo con unos vaqueros anchos desteñidos de efecto tie-dye, sandalias cangrejeras y un pañuelo estampado atado al cuello, recreando el estilo bohemio y hippie de los años 70 que ha vuelto con fuerza gracias al furor por la serie Todos quieren a Daisy Jones.

VER GALERÍA

- Todas las tendencias festivaleras vistas en Coachella

Puede que asociemos el ganchillo con nuestras abuelas, pero ahora que se avecinan los eventos del verano, los tejidos de punto realizados con esta antigua técnica se encuentran por doquier. Las chicas más arriesgadas optan por juntarlos con otros tópicos de la moda festivalera, como las botas cowboy, calzado elegido por Amelia para adaptar a la ciudad su look playero de top de conchas marinas, de Sandro, y capazo trenzado, de Dragon Difussion.