Ganchillo, crochet y punto: la moda DIY arrasa entre la generación Z

La pandemia y el confinamiento transformaron por completo muchos aspectos de nuestra vida. Pero, como suele decirse, en cada crisis hay una oportunidad y durante la estancia en el hogar, bajamos el ritmo, frenamos y comenzamos a dedicar tiempo a actividades como la cocina, la pintura o diferentes manualidades. El interés por la artesanía y lo hecho a mano por uno mismo o el Do It Yourself (más conocido bajo las siglas DIY) se incrementó notablemente dando paso a toda una corriente bautizada como craftcore que hizo que volvamos a hacer cerámica o que, de la misma forma que hacían generaciones anteriores, tejamos nuestra propia ropa.

De hecho, las firmas de moda más destacadas del planeta no han dejado de optar por el valor de lo hecho a mano, dejando claro que la artesanía es el nuevo lujo y reivindicando el papel de las piezas de punto y ganchillo sobre las pasarelas. Asimismo, los armarios de celebrities como Rosalía, Dua Lipa, Harry Styles han encontrado un punto común—y nunca mejor dicho— el knitwear hecho a mano. Repasamos esta creativa y sostenible tendencia que ya promete quedarse entre nosotros durante varias temporadas:

El cárdigan de punto 'handmade' de JW Anderson para Harry Styles o la prenda que desató la fiebre por el punto

Si hubiera que fijar el punto de partida del interés de la generación Z por el ganchillo y el punto, ese sería probablemente el momento en el que Harry Styles lució un cárdigan patchwork multicolor de JW Anderson. El diseñador compartió los pasos para poder recrearlo en sus redes al ver el interés que había despertado y el éxito más rotundo llegó súbitamente, justificado por la posibilidad no solo de tener el cárdigan del cantante, sino un diseño creado por una de las figuras más importantes de la moda actual. La mejor prueba de ello se puede medir en números: en Instagram hay más de 20.000 publicaciones etiquetadas con el hashtag #HarryStylescardigan y en Tik Tok los vídeos DIY donde se explica cómo hacer la chaqueta de punto acumulan más de 80 millones de likes.

Tom Daley: el medallista olímpico que enseñó cómo el punto puede ayudar con la salud mental

Claro que Harry no ha sido la única estrella responsable de esta tendencia DIY. Uno de los grandes Este año, durante las olimpiadas de Tokio, el medallista olímpico Tom Daley era visto en las gradas tejiendo. Él mismo explicaba que tejer le ayudaba a vencer la ansiedad y a concentrarse mejor. Este detalle, causó furor y la imagen de Daley tejiendo un jersey inspirado en las olimpiadas dio la vuelta al mundo. El éxito fue tal, que, además de enseñar el jersey en el que estaba trabajando a todos sus seguidores, la cuenta secundaria de Instagram del nadador en la que enseña todas sus piezas de punto hechas a mano comenzó a sumar seguidores hasta el millón y medio.

Como curiosidad, recientemente Tom se animaba a hacer el famoso cárdigan de JW Anderson y Harry Styles, demostrando que esta prenda se ha convertido en todo un icono para la comunidad knitter.

Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris que estudia moda y adora las pequeñas firmas de punto handmade

Desde que acudiese a la investidura de su madre, Ella Emhoff no ha dejado de subirse a numerosas pasarelas o de protagonizar infinidad de campañas. El mundo de la moda encontró en esta joven estadounidense de 22 años el soplo de aire fresco que necesitaba la industria. La artista, formada en Parsons, enseña numerosos looks de su día a día en su perfil de Instagram, Entre ellos destacan especialmente en los que apuesta por pequeñas firmas, como Memorial Day, una marca especializada en prendas y accesorios de crochet en llamativos tonos que se ha colado en el armario de Ella o Kaia Gerber.

'Influknitters' los perfiles que triunfan en Instagram a golpe de ganchillo y punto

Las firmas (e influencers) especializadas en punto han surgido sin cesar desde 2020. Un ejemplo de ello es la comunidad We Are Knitters que acumula más de 600.000 seguidores y que se popularizó vendiendo kits para hacer punto de una forma muy sencilla. Entre las firmas especializadas en punto destaca Hope Macaulay, una marca irlandesa que hace llamativas chaquetas y prendas de punto 'chunky' y que ya ha conquistado a las expertas en moda internacionales e, incluso, a Rosalía.

