Jennifer Lawrence y Diane Kruger coinciden con el mismo look de invitada en menos de 24 horas

La gira promocional de Sin Malos Rollos está dando mucho de qué hablar y todo es gracias a su protagonista, Jennifer Lawrence, que no ha parado de ocupar titulares con sus ocurrencias y looks en cada ciudad que visita. Desde su look de alfombra roja con chanclas en Cannes a las impactantes confesiones que hizo en su paso por El Hormiguero, pensábamos que nada más podría sorprendernos, pero su posado en el estreno berlinés del filme ha superado todas nuestras expectativas. Allí, la ganadora del Oscar ha adelantado el look de fiesta para las expertas de moda que están aburridas de los vestidos convencionales. ¿Cómo sabemos? En menos de 24 horas, al lado opuesto del Atlántico, otra galardonada intérprete le ha dado su sello de aprobación.

Jennifer Lawrence adelanta el look de 'vestido-blazer' que será viral entre las invitadas transgresoras

La estadounidense ha optado por la elegancia del color negro de pies a cabeza con este conjunto de blazer oversize con hombreras y cintura de avispa, que lleva a modo de vestido corto con un top semitransparente de cuello vuelto realizado en tul negro. Sin más joyería que unos bonitos pendientes con diamantes, ha completado el look con zapatos de tacón destalonados. El estilismo al completo pertenece a la colección Otoño/Invierno 2023 de Givenchy, aunque realmente se trata de la fusión de dos looks diferentes vistos sobre la pasarela.

Jamie Mizrah, estilista de la actriz, que también trabaja de la mano de Adele, Nicole Richie o Riley Keough, ha fusionado uno de los 'vestidos-blazer' del desfile con un top de malla semitransparente que forma parte de otro conjunto, con un kimono de punto oversize. Y es que esta combinación resulta una tan versátil para eventos de noche en primavera que Jennifer no ha sido la única en ponerla a prueba.

¡Alerta invitadas! El look que también enamoró a Diane Kruger

De ahí que nos sorprendiera tanto ver esa misma noche a Diane Kruger con un estilismo idéntico para los Fragrance Foundation Awards, celebrados en la Gran Manzana. ¡Al otro lado del Atlántico! Ni comparten estilista ni la alemana viste un look de Givench: por el contrario, luce un conjunto de la colección Otoño/Invierno 2023 de Jason Wu que se mostró tal cual en su desfile del mes de febrero, durante la pasada edición de New York Fashion Week.

También se compone de un 'vestido-blazer' con hombreras, ceñido a la cintura, aunque este está bañado de potente color rojo, en conjunto con un minivestido de malla semitransparente con cuello cisne en tonalidad rosa palo.

El único cambio añadido al diseño de pasarela han sido unos delicados apliques de encaje del mismo tono de rosa, bordados sobre el tejido para restar seriedad al look con ese toque romántico. En contraste, ha escogido accesorios metalizados o brillantes, como este clutch bañado en glitter rosa o sus pendientes aros dorados con piedritas de colores.