Jennifer Lawrence confiesa uno de sus mayores temores tras sufrir una experiencia traumática

Jennifer Lawrence, de 32 años, se encuentra en Madrid presentando su nueva película, Sin malos rollos, una comedia que protagoniza junto al joven Andrew Bart Feldman, de 21 años. Se trata de una nueva parada en una de tantas giras que obligan a la actriz a recorrer el mundo. Algo apasionante, sino fuera por la tensión que le produce enfrentarse a un miedo complicado de superar: el miedo a volar.

"Me cuesta bastante volar", ha confesado en El Hormiguero, y precisamente poco antes de coger un avión. Las horas previas a enfrentarse a un despegue, el peor momento de todos para ella, asegura encontrarse muy nerviosa y tensa. El origen de este pánico, ha contado, fue una experiencia traumática a bordo de una aeronave. "Fue aterrador y terrible. Se paró un motor y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia y entonces se paró el otro motor y bueno... íbamos a morir todos, pero al final no", ha relatado. Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero le produjo un miedo irracional a la aviación. Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte, pero en este caso Jennifer ha desmentido por completo el refrán. En su caso, asegura, no ha sido así.

Además de abrirse sobre algunos de sus temores, la actriz, que es madre de un niño de un año y medio, también se ha definido como una persona extremadamente despistada. Tanto, que suele perder uno o dos móviles al año. Este rasgo de su personalidad también le llevó a protagonizar una divertida anécdota cuando confundió a una mujer que acudió a felicitarla por su trabajo con Elizabeth Taylor. "Esa mujer me vio contar la anécdota en un programa y escribió a este diciendo que se había reído, era muy maja", ha asegurado entre risas.

Lawrence ha exhibido en El Hormiguero una vis cómica un tanto desconocida ya que hasta ahora no había hecho demasiada comedia en el cine. Esto ha cambiado en Sin malos rollos, una hilarante película en la que interpreta a Maddie, una mujer que está a punto de perder su casa de la infancia hasta que encuentra un anuncio de trabajo: unos adinerados padres están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad.

Con su compañero de reparto ha hecho un tándem perfecto, algo que tal vez no hubiera sido posible de no ser por Ratatouille. A Andrew Barth lo descubrieron los productores del musical basado en la famosa película a través de Tik Tok por su gran parecido con el protagonista. Apasionado del teatro musical, también canta y toca el piano, un talento que ha podido demostrar en la cita que ha presentado junto a Jennifer Lawrence.