Jennifer Lawrence asegura que perdió el control de su vida tras ganar el Oscar

Una interpretación impecable, una caída de camino a recoger un Oscar, una espontaneidad poco habitual en Hollywood y una saga que se convirtió en la más vista del momento fueron suficientes para elevar a Jennifer Lawrence a la categoría de superestrella en 2012. Todo el mundo quería saber de ella, hacerle una entrevista, que diera algún detalle sobre su vida o volviera a pronunciar una de esas frases que llegaban a todos los lugares del mundo rápidamente e incluso antes de que se acuñara el término viral. La actriz era la más buscada, sus looks los más comentados... y le pasó factura. "Creo que perdí el control de alguna forma", ha admitido la artista en una entrevista durante el festival de cine de Londres.

"Entre el estreno de Los juegos del hambre y ganar el Oscar me convertí en tal mercancía que cada decisión que debía tomar se convertía en un trabajo de grupo. Cuando pienso en ello ahora no puedo mirar a esos años siguientes, porque me sentía fuera de control", ha contado Jennifer Lawrence. Entre 2012 2018 el trabajo fue constante. Con dos o tres estrenos al año, giras interminables por el mundo y agotamiento como norma, pero ninguna de sus películas posteriores consiguió buenas críticas como lo habían hecho la primera de la saga postapocalíptica o la que protagonizó con Bradley Cooper. Trabajó con el actor hasta en dos ocasiones más y fue nominada al galardón en otras dos oportunidades, sumando cuatro en total (la primera fue en 2010 con Winter's Bone).

Pero entonces llegaron las críticas, con trabajos como Passengers, las últimas de la saga X-Men o Gorrión Rojo, muy cuestionadas por los expertos, y Jennifer Lawrence decidió tomarse un descanso. Decidió apartarse de la industria, casarse y ser madre, disfrutando de su vida y volviendo a encontrar el punto creativo en el que quería trabajar. Y el éxito volvió a sus manos con el estreno en 2021 de No mires arriba, tras lo que ahora llega Causeway, original de Apple TV+ que cuenta la historia de una soldado estadounidense que sure una lesión cerebral traumática en Afganistán. "Ahora vuelvo a sentirme como que estoy haciendo algo personal por primera vez en mucho tiempo", ha desvelado la intérprete. Una década después de ganar el Oscar sigue sin procesar que forma parte de ese exclusivo club de Hollywood en el que solo entran los mejores intérpretes.

Es la primera vez de Jennifer Lawrence como productora con la empresa que ella misma ha nombrado "Excellent Cadaver", un término que al parecer utilizaría la mafia siciliana para referirse a una operación contra una celebrity, por lo que en su propio proceso de transformación todo tenía sentido: "Creo que una parte de mí quería acabar con esa otra parte". Empezaron a trabajar en Causeway en 2019, pero la pandemia llegó y la obligó a parar aún más de lo que ya deseaba, dando lugar también a un espacio para desarrollar creativamente el guion en la dirección que estaban buscando. Según ha comentado la intérprete, este es su trabajo más personal y lo siente incluso como si fueran páginas de su diario, además de que es de bajo presupuesto, lo que aporta un factor más de intimidad.