El motivo por el que todas las miradas apuntan a Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence era una de las actrices más buscadas del momento en 2012, cuando estrenó El lado bueno de las cosas y Los juegos del hambre, dos grandes éxitos en las carteleras que se convirtieron en su primer Oscar al año siguiente. Por supuesto todos recuerdan su caída subiendo las escaleras para recoger el premio, así como sus innumerables e inolvidables comentarios en la alfombra roja. Fueron varios años de boom después en los que, además de participar en los blockbusters de X-Men y las continuaciones de Los juegos del hambre, probó suerte con algunas películas de autor y con filmes algo más pequeños, antes de dejar Hollywood por completo en 2019. Ahora sin embargo ha tenido su gran rentrée en Hollywood después de dos años de ausencia y lo ha hecho por todo lo alto, con una película de Netflix con un reparto inigualable, No mires arriba, y embarazada de su primer hijo.

La actriz interpreta a Kate Dibiasky en No mires arriba da vida a una científica que está trabajando en un doctorado cuando descubre un enorme cometa que viene hacia la tierra y que podría potencialmente acabar con la especie humana. Su profesor no es otro que Leonardo DiCaprio, y tienen que enfrentarse a la presidenta de los Estados Unidos, a la que da vida Meryl Streep. Y suma y sigue, todo un reparto de lujo que ha hecho que el mundo entero se interese por esta película, disponible en la plataforma de vídeo bajo demanda más utilizada. El director (Adam McKay) tiene otros títulos de éxito, como La gran apuesta o El vicio del poder, por lo que sus seguidores esperaban ávidamente este filme que se grabó precisamente en plena pandemia, pese a todas las restricciones y las complicaciones que pudieran haber surgido.

Cuando estaba a punto de comenzar la promoción para No mires arriba, se supo que Jennifer Lawrence estaba embarazada de su primer hijo junto a Cooke Maroney, con quien se había casado dos años antes en una romántica ceremonia en Rhode Island (Estados Unidos). Unas fotografías tomadas por las calles de Nueva York mostraban que la gestación ya se encontraba algo avanzada, algo que quedó más que evidente en la primera alfombra roja de la intérprete desde septiembre de 2019. Fue a principios de diciembre y en compañía del reparto estelar de la película, luciendo un espectacular vestido dorado con capa del mismo tono.

La vuelta de Jennifer Lawrence a las alfombras rojas ha sido, sin duda, uno de los regalos de 2021, a pesar de que todo parece indicar que va a ser algo breve. Está nominada a los Globo de oro por su interpretación en No mires arriba, pero aún está por confirmar si la veremos o no en la gala, ya que será un año diferente marcado por el COVID y el boicot que le han hecho varios actores a la Asociación Internacional de Prensa de Hollywood; además, por supuesto, de que está ya en la recta final de su embarazo y según las especulaciones el niño podría llegar en cualquier momento.

Por otro lado, el próximo año se espera que se estrene un nuevo filme protagonizado por JLaw, Red, White and Water, en donde compartirá escenas con Samira Wiley y Russell Harvard, entre otros; una película de menor presupuesto que No mires arriba, siguiendo el patrón que ya había hecho ver antes de su retiro. Además, está dirigida por una mujer: de esta manera, Jennifer aboga por la tendencia de Hollwyood de darle más oportunidades a las cineastas femeninas para romper con la discriminación que ha reinado en la industria. Por último también ha sido anunciada como protagonista de la siguiente película de Adam McKay, quizás para volver a triunfar con el binomio que ya ha funcionado con No mires arriba.

