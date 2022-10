Jennifer Lawrence presenta su nueva película con un impecable maratón de estilo

El pasado mes de septiembre Jennifer Lawrence reaparecía en la alfombra roja por primera vez tras dar a luz a su primer hijo, Cy, que nació en enero de este mismo año. Lo hacía durante el Festival Internacional de Toronto con un vestido transparente de alto impacto, que pertenecía a la colección Otoño/Invierno 2022 de Alta Costura de Dior. Y, aunque en los últimos dos años han sido pocas las veces que hemos podido verla en la red carpet (celosa de su privacidad, ha preferido mantener su embarazo y vida sentimental en privado), este fin de semana volvía a posar en el photocall del BFI London Film Festival para presentar su próxima película, Causeway.

Un vestido de perlas muy especial

Lo hacía con un impresionante vestido negro con aplicaciones de perlas y una doble capa de tul y rejilla que nacía del cuello y se extendía hasta los pies. Una pieza de la colección Primavera 2023 de Del Core, que remató con unas sandalias negras de tiras de Gianvito Rossi y unos coordinados pendientes de perlas que quedaban a la vista gracias a su recogido: un moño bajo con algún mechón suelto para un toque más desenfadado. El maquillaje coordinaba a la perfección con ese aire sofisticado y elegante del vestido, apostando por la naturalidad de los tonos rosados en mejillas y labios y marcando ligeramente la mirada con delineador negro, sombras grises y máscara de pestañas.

Maratón de estilo

Pero este no fue el único estilismo que la actriz lució a lo largo del día. Poco antes, fue fotografiada saliendo del hotel The May Fair Hotel, en el que se está alojando en Londres, con un vestido negro de largura midi y escote barco ligeramente asimétrico. Una pieza que combinaba con los mismos zapatos, complementos y look beauty que su look de alfombra roja, además de un bolso de mano que mantenía la estética total black del conjunto. En este caso se podían apreciar mucho mejor las sandalias, de tacón elevado y ajustadas con una tira al tobillo.

El poder de los básicos

Más informal fue el estilismo con el que la protagonista de Los juegos del hambre abandonaba el cine Picturehouse Central, en Piccadilly Circus, al que acudió para participar en una rueda de prensa sobre el film que presentarían por la noche. Fiel a los básicos con los que siempre acierta y ese toque de tendencia que caracteriza su estilo, Jennifer lucía un pantalón tipo sastre de talle medio y pernera ancha ligeramente acampanada, camiseta blanca de algodón y un chaleco de punto negro. Unas gafas de sol negras de estilo noventero y montura fina, de Garrett Leight, y unas sandalias de tacón y punta cuadrada de la colección creada por Gia Borghini junto a Rosie Huntington-Whiteley. En este caso, llevaba su brillante melena suelta y peinada con la raya en medio.

Un maratón de estilo en el que la actriz nos ha dejado inspiración para todo tipo de eventos, del día a la noche. Looks que demuestran el poder de los básicos y el color negro como apuesta siempre acertada y que prueban, una vez más, el estatus de Jennifer Lawrence como una de las mujeres más elegantes de Hollywood.