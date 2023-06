Conoce Andrew Barth, de 21 años, 'pareja' de Jennifer Lawrence en su última aventura cinematográfica

Andrew Barth Feldman de 21 años puede convertirse en la nueva promesa de Hollywood, tras interpretar el papel de Percy en la nueva comedia de Gene Stupnitsky, “No Hard Feelings”, junto a la actriz Jennifer Lawrence, en el que es uno de los estrenos más esperados del año 2023. Además de compartir lenco con la conocida actriz de los juegos del hambre, Andrew forma parte de un amplio reparto en el que se incluyen actores como, Matthew Broderick, Laura Benanti, Kyle Mooney y Hasan Minhaj.

Apasionado del teatro musical, Barth Feldman tiene una gran trayectoria en este ámbito a pesar de su corta edad. Debutó en la obra de “Cach Me If You Can” en el año 2018, por la que recibió el galardón a mejor actor en los premios Roger Rees Awards. Pronto se interesaron por su talento en Brodway dónde interpretó el papel de Evan Hansen, el protagonista de “Dear Evan Hansen”. Además del teatro musical estuvo presente en la película " A Tourist's Guide to Love" estrenada este año en Netflix, en la que interpretaba a Alex, un joven influencer que acude a la universidad. En el año 2021, hizo el papel de Anontoine en "High School Musical: The Musical: The Series".

El actor , fanático del teatro desde que tenía 3 años de edad tras ver la obra de “la Bella y la Bestia”, cuenta con su propia compañía de teatro, Zneefrock Productions, que fundó cuando cursaba secundaria. El joven también está comprometido con causas sociales tras el estreno de su primera obra, una parodia de "Star Wars", donó todos los fondos recaudados a la investigación del autismo.

Su compañera, Jennifer Lawrence reveló para Good Morning America que el joven actor había pospuesto su entrada en Harvard para poder protagonizar la película. La actriz quién también coprodujo la comedia, comentó junto al director que Andrew era muy adecuado para el papel, “Muy parecido a Percy”, el personaje al que encarna. "Simplemente no hubiéramos hecho la película si no hubiéramos podido encontrar al Percy correcto", relató Lawrence en su entrevista para Good Morning America.

La película relata la historia de Maddie, interpretada por Jennifer Lawrence, está a punto de perder su casa. La protagonista encuentra na anuncio de trabajo en el que tendrá que transformar a un joven de 19 años muy introvertido, Percy, interpretado por Andrew, antes de que termine el verano.

Los actores se encuentran ahora mismo en España promocionando la película que se estrenará el próximo 17 de junio.