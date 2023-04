Feria de Abril de Sevilla 2023: consejos de moda para hombre y los errores que deberás evitar

Anualmente, Sevilla acoge su tradicional Feria de Abril en el denominado Real de la Feria, donde las casetas protagonizan días de fiesta, pero también de mucha moda. Se trata de uno de los festejos nacionales más internacionales y aúnan una gran variedad de público, que incluye hasta royals. De hecho, allí se conocieron los actuales reyes de Países Bajos, y, años después, decidieron volver con sus hijas. Sin embargo, aquí queremos dar las pistas necesarias para que aquellos hombres que se citen en este evento vistan acordes a la tradición. Porque ¿qué normas y protocolo deben de seguir para participar? ¿Cómo se visten los hombres en la Feria de Sevilla? Para ello, compartimos los consejos y opiniones de la firma Silbon, una de las más demandadas en esta época, los diseñadores sevillanos Dolfo Briz y Emilio Ayala, alma mater de la firma de perfecta invitada Cocoa; y del PR, estilista y organizador de la pasarela We Love Flamenco, Juande Corrales. Así como la colaboración de dos generadores de contenido con miles de seguidores, Pablo Díaz Díez y Ángel Almorín.

Cómo vestir de día y de noche

“Lo primero a saber si vienes a la Feria de Abril 2023 es que vas a participar en un evento muy tradicional que tiene un protocolo de vestuario muy clásico. Es verdad que no hay norma escrita, pero, si no quieres desentonar, debes apostar por la elegancia y el cuidado de los detalles”, precisan a ¡HOLA! desde Silbon, sello cordobés muy presente en este festejo sevillano, la feria de las ferias. Respecto a qué tendencias llevar, lo tienen muy claro: “la opción del traje oscuro es la más habitual. Y es válida tanto para el día como para la noche. Aquí, recomendamos el clásico azul marino o gris marengo, también el azul noche o utilizar tejidos como el príncipe de Gales o diplomáticos con motivos discretos. Para el día, además del traje, es también una muy buena opción combinar americana con un pantalón diferente, siendo la combinación más típica la de americana azul marino de lana fría y pantalón gris. Sin embargo, también puedes utilizar tejidos de lino con colores tierra, beis, verdes o azulones y pantalones en tonos tierra”.

La clave está en los detalles

Desde Silbon, también muy claro que son los pequeños matices los que hacen un look. “Como siempre, la clave estará en los detalles. Muy importante el tipo de nudo de corbata, recomendamos un nudo simple y bien ceñido. Y no hay que llevar corbata y pañuelo a juego. Por otro lado, es mucho mejor usar tirantes que cinturón. Aunque si el pantalón queda perfecto, también es válido llevarlo sin nada”, concretan.

Dos sevillanos, diseñadores y amantes de la Feria

Por su parte, si hay dos diseñadores que saben bien lo que es la Feria de Sevilla, estos son Dolfo Briz y Emilio Ayala. Cocoa es su sello exitoso con el que han sabido enamorar a aquellas mujeres que buscan convertirse en la invitada perfecta. Además, son asiduos al gran recinto del Real de la Feria e, incluso, puntualmente y para clientas selectas, han llegado a crear trajes de flamenca, como el que llegó al lucir la actriz Carolina Cerezuela. Por eso, la opinión de estos expertos en moda será súper útil para aquellos que acudan a la “feria de las ferias”, como ellos nos precisan.

“La Feria de Sevilla es la fiesta popular por antonomasia de Sevilla, con permiso de la Semana Santa. El momento del reencuentro con los amigos y la familia, el más alegre y singular, sin duda. Te reúnes con los que quieres para celebrar la llegada de la primavera, de un modo festivo y folclórico sin complejos. Sacas tu ‘yo’ más sevillano y profundo para expresar las raíces de tu tierra. Y lo expresas de todas las formas artísticas posibles, con el baile, el cante, la pintura, la gastronomía, la ornamentación de casetas y coches de caballos, la moda flamenca que deslumbra que por cada rincón con trajes espectaculares y complementos que convierten las calles del Real en una pasarela de nivel, de Alta Costura. Todo es una alegría y color que te envuelve y te llena se sevillanía. La magia del Sur en su máximo esplendor, lo que llega a producir un verdadero síndrome de Stendhal”, matizan a ¡HOLA!

Del traje claro... a los pastel

“La Feria de Abril tiene un marcado protocolo a la hora de vestir para el hombre. Para el día, trajes claros y, para la noche, traje oscuro. Pero existen varias excepciones y licencias permitidas, ya que se trata de una fiesta muy grande y heterogénea. Para la primeras horas, tradicionalmente se han utilizado trajes en color gris claro, cámel… pero el sevillano más clásico solía utilizar chaqueta de 1.000 rayas en rosa claro o celeste. En el nivel más pro, se acepta el traje claro con camisa blanca sin corbata, abotonada hasta el cuello y sombrero de ala ancha. Con este complemento, no se debe de utilizar la corbata. Por otro lado, en la actualidad, se están introduciendo con mucha aceptación trajes de tonalidades pastel y colores atrevidos, verdes, azulones, burdeos… pero no brillantes. Se empezaron a ver en la última temporada, y parece que van seguir teniendo éxito en esta Fería de Abril 2023, sobre todo, entre la gente más joven y los sevillanos más innovadores a la hora de vestir”, añaden desde Cocoa.

Una noche en azul marino o gris marengo

¿Pero cómo es la noche para ellos, que han participado activamente en la Feria de Sevilla? “Por la noche, siempre traje oscuro, zapatos oscuros muy limpios por mucho que cueste mantenerlos así debido al polvo del albero que es el suelo tradicional del Real de la Feria y, al día siguiente, sea un martirio sacarles brillo. Pero es parte de la tradición. En este caso, traje azul marino o gris marengo, el negro es mejor evitarlo y usarlo mejor en Semana Santa. La última tendencia es llevarlos cruzado con solapa ancha”, matizan estos creadores sevillanos.

La incógnita de la corbata

Por su parte, Juande Corrales -PR, estilista y organizador de We Love Flamenco, una de las pasarelas flamencas referentes de España- también comparte la opinión de ser muy cuidadoso con la indumentaria, aunque nos da una pista de qué ocurre con la corbata en esta Feria, que nació como una de ámbito ganadero. ¿Llevarla o no en la Feria de Sevilla? “La corbata no siempre fue imprescindible. Es más, hay fotografías del siglo XX en que se ve como ‘la moda’ era llevar camisa blanca sin corbata y chaqueta ‘relajada’; eso sí, con un clavel en la solapa y, por supuesto, con el muy popular sombrero de ala”, comenta a ¡HOLA! este sevillano.

“Un look de día perfecto podría ser un traje azul marino con estampado de rayas y chaqueta de corte cruzado, una camisa celeste con cuello italiano y una corbata llamativa, con un estampado floral, geométrico o abstracto, en tonos cálidos (teja, mostaza, granate…). El pañuelo en el bolsillo lo dejaría opcional, según el gusto. Eso sí, nunca del mismo estampado de la corbata. Para los pies, castellanos burdeos y calcetín de media del mismo color. Indispensable, el clavel de la solapa”, matiza. Y, según él, ¿para la noche? “Si llegas tarde a la feria, lo mejor sería elegir un look oscuro, azul marino o gris oscuro”, precisa.

¿Se pueden llevar gafas de sol?

“Entre los complementos y básicos para ser el sevillano perfecto en el Real de la Feria y no ‘morir en el intento’ recomendamos los siguientes esenciales: la camisa de doble puño en blanco o celeste siempre es un fondo de armario que no falla, unos gemelos, y si son de corales, lapislázuli, turquesas, llegarás al nivel pro; el pañuelo y la corbata imprescindibles, pero deben contrastar, aunque estar coordinados con los tonos elegidos para el look. Ni que decir tiene que estos complementos deben de ser siempre en tonos alegres, estás en una fiesta y estos son parte indispensable de tu carta de presentación. Los tirantes también ayudarán al look, de colores o lunares siempre dan un toque divertido y classy. Zapato clásico, tipo mocasín, Oxford, castellanos… en colores negro, azul o Corinto. Gafas de sol solo se pueden llevar, siempre y cuando sean de corte clásico y elegante, nada de colores estridentes. Y, cuando te las quites, las guardas en el bolsillo interior de la chaqueta para no estropear el look”, aconsejan los fundadores de Cocoa.

Por su parte, respecto a este último complemento, Juande Corrales tiene un matiz que añadir: “en cuanto a las gafas de sol y aunque para las mujeres vestidas de flamenca estén terminantemente prohibidas, si te aseguras de no perderlas, a mí, me parecen que son el complemento perfecto y que dan un toque canallesco a cualquier hombre; eso sí, tipo Wayfarer, Clubmaster o algún modelo clásico”.

Los errores estilísticos que debes evitar

Y como es habitual en cualquier evento, también se pueden cometer errores estilísticos en la Feria de Sevilla, pero ¿cuáles podrían ser? “No cometer el error de llevar tirantes y cinturón a la vez. Llevar el nudo de corbata suelto o mal hecho. Nunca estrenes zapatos en la Feria si quieres salir por tus propios pies, pues son muchas horas de pie y se pueden convertir en tu talón de Aquiles”, matizan los diseñadores Dolfo Briz y Emilio Ayala.

Por su parte, Juande Corrales también tiene sus propios consejos para no cometer estos errores estilísticos. “No hay que llevar pajarita, pantalón vaquero, cualquier prenda superior que no sea camisa y chaqueta (nada de camisetas, polos, guayaberas, cubanas…). El típico error de tirantes a la vez que cinturón. Llevar calzado deportivo… El traje con zapatillas deportivas puede quedar muy cool para según qué ocasión, eventos o street style, pero no es para la Feria. Tampoco habría que ir sin calcetines… ya sea con traje o chinos, y menos con traje oscuro", concreta. “Hay varios errores que son un clásico. Es imperdonable ir con traje y sin calcetines. Usar deportivas, usar vaqueros…”, coinciden desde Silbon.

Las nuevas tendencias que veremos en 2023

La moda está en constante evolución y también podemos aventurar que en la Feria de Abril 2023 veremos nuevas tendencias. “Para este año, apostamos por los trajes de tres piezas en tejidos especiales como diplomático, espiga o Gales; y las americanas en colores tierra y verdes”, comentan desde Silbon. “Vuelve el pisacorbatas o alfiler, que promete ser un must de esta temporada”, matizan los fundadores de Cocoa. “Los trajes de chaqueta cruzada y también, en chaquetas sueltas, los tonos blanco y beis en tejidos como el lino”, apunta Juande Corrales. Sin duda, se puede innovar sin perder la tradición.