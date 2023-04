Ocho cosas que debes saber si es la primera vez que vas a la Feria de Abril

Loading the player...

¿Nunca has ido a la Feria de Abril de Sevilla? ¿Esta será tu primera vez en el Real? Desde ¡HOLA! te vamos a dar ocho tips para que vayas bien preparado. Una de las cosas fundamentales que debes saber es que no puedes acceder a la mayoría de las casetas (porque son privadas) a no ser que tengas allí algún familiar o amigo. Es cierto que existen algunas públicas (las menos) de asociaciones y partidos políticos. Pero si nunca has ido a la Feria y esta es tu primera vez tienes que tenerlo muy en cuenta. Además, ¿sabes cómo debes ir vestido? ¿qué tipo de zapato hay que llevar? ¿dónde se pone el mantón y la flor? ¿cómo ir al Real de la Fería? Para dar respuesta a todas estas preguntas, no te pierdas el vídeo.

