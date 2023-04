Lourdes Montes nos da las claves para ser la mejor vestida de la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla es una de las citas más esperadas por los sevillanos y también por todos aquellos que, aunque no han nacido en la ciudad andaluza, sienten una verdadera predilección por el mundo flamenco. Cada año, cuando se celebra esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, las calles del Real se llenan de color, lunares y volantes. Pero no todo vale. El traje de flamenca tiene un protocolo marcado y una silueta que, aunque permite ciertas licencias, se mantiene a lo largo del tiempo. Algo que sabe bien Lourdes Montes.

La diseñadora, que está casada con Francisco Rivera, se unió en 2017 a Rocío Terry para fundar Mi Abril, su firma de moda flamenca. A través de sus colecciones no solo muestran las tendencias que cada año predominan en el sector, también los looks más adecuados para acudir a esta cita. Para ellas, sin duda, son los clásicos. Propuestas que, aunque juegan con los colores que más gustan cada temporada, mantienen la tradicional silueta ceñida de hombros a rodillas y ceden el protagonismo al mantoncillo. Eso sí, siempre buscando favorecer a la mujer y hacer que se sienta cómoda. De tendencias, los complementos que mejor funcionan y cómo acertar con el vestido de flamenca hablamos con Lourdes Montes.

Cada año las propuestas de la moda flamenca se renuevan. ¿Qué vamos a ver este año en la feria?

No somos muy partidarios de hacer unas colecciones demasiado modernas o con demasiada tendencia, porque al final estamos hablando de un traje que es tradicional. Sí va cambiando y se adapta, pero tiene que tener unos cánones que son un poco inamovibles. Partiendo de esa base, nosotros lo que sí vamos innovando cada año son los tonos que se suelen guiar por los pantones que se utilizan en cualquier pasarela de moda habitual, al final la tendencia llega a todas partes. Este año hemos elegido colores muy cálidos, en tonos tierra, salmón, corales, caldera… A diferencia del año pasado que eran verdosos y azules, más fríos. También con alguna pincelada de morado, malvas, que nos gusta mucho. Y, como siempre, utilizamos tejidos naturales, este año fundamentalmente lino.

¿De dónde nace la inspiración para crear Siente Abril, la colección que presentasteis el pasado enero en SIMOF?

Lo que nos lleva a decidir por dónde empezamos el diseño es el tejido. Al tocarlo, al ver cómo funciona… No todos los tejidos funcionan igual. Generalmente, tenemos un tejido que nos gusta y en función de eso elegimos la manera en la que queremos trabajar. También intentamos expresar lo que siente la mujer cuando lleva nuestros vestidos. Nosotros diseñamos para todo tipo de mujeres, para todo tipo de talla y para una mujer que se siente con fuerza, segura de sí misma, que no tiene que esconderse. Cada diseño favorece a un cuerpo, por eso nos gusta tener distintas opciones, para distintas mujeres.

¿Qué es lo que más nos va a sorprender de esta propuesta?

Siempre incluimos una pequeña presentación de lo que llamamos la feria. Son unos vestidos que sirven para ir a la feria para gente que no quiere vestirse de flamenca, pero que se quiere sentir integrada un poco en el ambiente, pero que además luego se pueden utilizar para el Rocío, para una cena de verano, para una primera comunión… Son muy versátiles. Tienen un punto de inspiración flamenca, pero se pueden usar para cualquier cosa y es verdad que es una solución muy práctica para aquellas mujeres que no saben qué ponerse en la Feria de Sevilla, pero no se quieren vestir de flamenca como tal.

Uno de los complementos que nunca faltan en vuestras colecciones son los mantoncillos.

Es un accesorio que yo creo que es fundamental para completar el look, si no lo llevas parece que te falta algo. Aparte, es lo que te da el color a la cara. Al final tienes que encontrar un traje que combine con un mantoncillo, con un color que te guste y con el que te veas favorecida. Nosotros apostamos mucho por que sean de calidad, los flecos son hechos a mano, de seda… Todo tiene que ir a conjunto, no puedes llevar un traje maravilloso y un mantón que no sea de calidad. Mi socia Rocío, que es una experta en esto, cada año se rompe la cabeza para reinterpretar los mantones antiguos, ¡tiene una colección inmensa! Los mantones siempre dan el toque diferenciador a nuestros trajes.

¿Qué otros complementos no pueden faltar en el look de flamenca?

Los pendientes, por supuesto. Normalmente se lleva un pendiente importante que se vea, que favorezca, no una cosa pequeñita. Nosotras además de los corales y los marfiles, que es algo super tradicional que va con todo, este año hemos hecho una colaboración con la firma Musula. Son auténticas obras de arte porque son todos hechos a mano y los han creado en función de las telas que nosotras hemos sacado. Es una marca vasca, con lo cual no tiene ninguna influencia andaluza, pero ha conseguido hacer algo que sí que es muy andaluz y que sí combina muy bien con todo el mundo del flamenco.

¿Y qué nos dices de los abanicos?

Hay gente que que lleva siempre abanicos y hay gente que no lo usa nunca. Yo creo que en el traje de flamenca, como con todo, te tienes que sentir cómoda con los complementos que lleves. El abanico es algo que queda fenomenal, pero tienes que saber llevarlo.

¿Qué consejo le darías a una chica que quiere hacerse su primer vestido de flamenca?

Yo le recomendaría un vestido blanco porque tiene mil combinaciones, y con sdisntos mnatoncillos va cambiando totalmente la impresión, ¡parece que llevas un traje nuevo!

¿Y a la que tiene varios en su armario y quiere añadir un nuevo modelo a su colección?

Le recomendaría uno de los que van cortados a la cintura que luego llevan toda la falda de capa. Son unos trajes muy versátiles y que te sirven para el típico día de feria que llegas solamente a cenar, te lo pones con una sandalia, una cartera e incluso el pelo suelto sin flor y ya cambia. Además es muy cómodo. Si tienes muchas opciones esto seguro que no lo tienes, es algo diferente.

En algunas ocasiones te hemos visto en la Feria con tu hija, Carmen. ¿Sigue estando de moda aquello de que la mamá y la pequeña vayan vestidas iguales de flamenca?

Eso es cuestión de cada uno, de lo que le apetezca, creo que al final no es una cuestión de moda. Hay madres a las que les divierte y otras que no, eso ya depende de cada una. A mí me parece una monada.

¿Te veremos en la feria, no?

Sí, sí. Reconozco que no voy todos los días. Yo voy dos o tres días a tope y ya. Pero iré.