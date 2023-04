Los bolsos geométricos de lujo que elevarán tus básicos esta primavera

No es ningún secreto que los bolsos, más allá de su evidente fin práctico, son los mejores aliados para complementar nuestros looks y hacerlos mucho más especiales. Incluso pueden llegar a eclipsar al conjunto si su diseño es extravagante, con lentejuelas, pedrería o estampados animales. Esta temporada Primavera/Verano, las 'mini' bandoleras de estructuras geométricas, como los círculos o los cuadrados, hacen frente a los modelos todoterreno más sencillos. ¿Buscas elevar tus básicos de moda con una sola pieza? En el siguiente vídeo, te enseñamos cinco bolsos de lujo superoriginales que son tendencia y cómo los llevan las expertas para que sean el centro del look.