El vestido 'hipnótico' de Chanel Terrero que vimos primero en 'Emily in Paris' La cantante tomó inspiración de esta serie de Netflix para su look en la final del Benidorm Fest 2023

Este fin de semana, España ha comenzado oficialmente la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión 2023 con la celebración de la segunda edición del Benidorm Fest, el cual ha resultado en la victoria de Blanca Paloma, quien será la encargada de representar a nuestro país el próximo mes de mayo en la ciudad de Liverpool. En línea con la extravagancia que caracteriza al certamen europeo, tanto concursantes como presentadores lo arriesgaron todo con sus looks en la gala final., pero nadie pudo competir en este ámbito con Chanel Terrero. La vencedora del pasado año rescató de los archivos un vestido surrealista que habíamos visto en una de nuestras series favoritas. ¿Te diste cuenta?

El vestido 'naked' hipnótico de Chanel en el Benidorm Fest

La ganadora del Benidorm Fest 2022 no cedió todo el protagonismo a la actual poseedora del título sino que, más bien, presumió de sus habilidades como bailarina, así como de su atrevido sentido de la moda, luciendo un vestido de sirena con transparencias que cuenta con un escote 'hipnótico' en alusión al "booty hypnotic" de su canción Slomo, con la que arrasó hace apenas un año. Por si fuera poco, la hispano-cubana aprovechó la ocasión para estrenar un favorecedor corte clavicut que selló el estilismo con broche de oro.

El elemento estrella del estilismo es este diseño de lycra con forma de espirales y ribetes de hilo metalizado, ideado por la diseñadora francesa de origen libanés Souraya Chalhoub. Su firma es relativamente pequeña, pero ha conseguido colarse este año en dos importantes posados, así que le auguramos un futuro brillante. Chanel conjuntó el vestido de 1.600 euros con unas sandalias de plataforma negras, de Le Silla.

De los dramáticos guantes de ópera negros incorporados al traje hasta los adornos de espirales bordados sobre el cuello y los hombros, el look de Chanel está repleto de detalles de impacto que no pasaron desapercibidos, especialmente porque no es la primera vez que nos cruzamos con esta pieza de alta costura. Hace apenas unas semanas, se lo veíamos a una de las actrices del momento en otro fenómeno viral de la pantalla chica.

¡Lo vimos primero en Emily in Paris !

En el episodio ocho de la tercera temporada, titulado Víctimas de la moda, Mindy Chen (Ashley Park) se prepara para conocer a los padres de su novio la misma noche que asiste a una exhibición en homenaje al diseñador Pierre Cadault. Su look, por tanto, debía ser tan glamouroso como apropiado de cara al encuentro con sus futuros suegros, así que nos sorprendió que se decantara finalmente por este llamativo naked dress de diseño arty, que deja al descubierto prácticamente todo su abdomen.

Los estilismos de Mindy en Emily in Paris se reconocen por su excesivo uso de complementos coloridos, accesorios XL o arriesgadas transparencias. Ella, a diferencia del resto de personajes residentes en la ciudad francesa, guarda ciertas similitudes estéticas con la protagonista: no tiene miedo a los estampados, el brillo o las combinaciones disparejas, y reniega del minimalismo 'chic' propio de las mujeres parisinas.