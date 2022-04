En un baile moderno, Simone Ashley se aleja de 'Los Bridgerton' con su look lencero y cazadora

Han pasado un par de meses desde el estreno de la segunda entrega de Los Bridgerton, pero el furor por sus personajes no parece cesar. Fue en vista de ello que Netflix organizó en Londres un gran baile al mejor estilo del Período de la Regencia para cualquiera que quisiera vestirse de gala por una noche. Su protagonista, Simone Ashley, tampoco dudó en presentarse, aunque -para sorpresa de los asistentes- lució un lookazo de lentejuelas que Miss Sharma jamás hubiéra podido llevar en 1815.

¿Qué llevaría Simone Ashley a un baile real en 2022?

Esta oportunidad única ameritaba un estilismo deslumbrante como aquellos que lleva en la serie la mismísima Kate Sharma, pero a cargo de la arriesgada estilista Rebecca Corbin-Murray -también artífice de los sensuales posados de Lily James- ideó una reinterpretación moderna del estilo Recencycore. Simone acudió al evento con un slip dress de lentejuelas, sandalias de tacón envolventes con detalles de tul y una cazadora corta de borreguito en contrastante amarillo.

Sobre su personaje, admitió recientemente en una entrevista: "Me gusta el hecho de que ella no complacía a la gente, y no tenía miedo de ser obstinada y controvertida, romper un poco las reglas". Estos son rasgos que la conectan con ella en espíritu, pero también a través de la ropa. La actriz no tiene miedo de arriesgar por medio de tejidos transparentes, siluetas estructuradas y demás combinaciones dispares como esta, que oscila entre la estética glam chic y la moda urbana.

El conjunto que escogió para su baile real pertenece a la colección Otoño/Invierno 2022 de Off-White, un look irónicamente futurista que no deja de lado el tul y el brillo que destacan en el vestuario decimonónico de Bridgerton.

Después de dos sentidos tributos por parte de Louis Vuitton, en febrero llegó el turno de Off-White para rendir homenaje al fallecido creador Virgil Abloh con una entrega titulada Spaceship Earth: An ‘Imaginary Experience'. Bajo una estética vanguardista, se inspira enteramente en distintos mensajes que el diseñador envió por conversaciones de Whatsapp.