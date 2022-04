'Los Bridgerton' tendrá su propia precuela y ya sabemos quién será la gran protagonista

Siguiendo la estela de The Crown, el arrollador éxito de la segunda temporada de Los Bridgerton es prueba irrefutable de que nos fascinan las tramas aristocráticas, repletas de drama y romance, con vestuarios majestuosos que solo existen en nuestros mejores sueños. Si tú también te acabaste todos los episodios de esta última entrega en una sola noche, te complacerá saber que Shonda Rhimes, creadora de la serie, está preparando una precuela especial que nos desvelará una parte de la historia aún desconocida para todos los 'fans' de la saga. ¿Adivinas de qué se trata?

- La obsesión por Los Bridgerton llega hasta los diseñadores londinenses con esta increíble colección

Ni Daphne ni Kate Sharma... ¡tenemos una nueva protagonista!

La productora está trabajando en una precuela del exitoso programa de Netflix basada en la vida de la Reina. Hace menos de una semana, el perfil oficial de Los Bridgerton en redes sociales nos dio una pista clara que pasó totalmente desapercibida a ojos de los espectadores: "Aunque a uno le resulte difícil de creer, la reina Charlotte se vuelve incluso más fabulosa cuanto más te acercas", reza la descripción del retrato de la monarca, dando a entender que pronto sabríamos mucho más sobre el enigmático pasado de la excéntrica soberana. Descubriremos a la joven Charlotte cuando esta llega a Londres para casarse con el rey Jorge y se ve obligada a adaptarse a una nueva ciudad, asumiendo el título más alto de la jerarquía nobiliaria. A ella se unirá una joven lady Danbury, quien también intenta encontrar un lugar en esa sociedad, fuera de su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella.

- ¿Sabías que hay una conexción muy FASHION entre Los Bridgerton y Cinderella?

¿Una estrella en ascenso?

Si bien desde Netflix habían expresado anteriormente sus deseos de expandir el universo Bridgerton, no habían encontrado al rostro adecuado para emprender el ambicioso proyecto... hasta que se toparon con India Amarteifio. Este será el primer gran rol que asuma la joven revelación de 20 años, un diamante en bruto que seguramente has visto antes, aunque no la recuerdes. Ha aparecido en conocidos programas como Doctor Who y la mismísima Sex Education, donde compartió pantalla con la estrella de esta segunda temporada, Simone Ashley, quien hace el papel de Kate Sharma. Una vez más, al igual que hizo con sus dos anteriores protagonistas, Shonda Rhimes apuesta todo a una chica desconocida a esperas de convertirla en el próximo referente de las nuevas generaciones. ¿Se cumplirá la profecía?

La actriz británica no pudo contener la emoción y compartió la noticia justo después de la publicación del comunicado con esta imagen inédita, en la que aparece sonriente junto con Golda Rosheuvel, quien interpreta a la reina Charlotte en la serie original. "Eh, ¿sí? Sí. 👑 Realmente no hay palabras. Gracias a mis guardianes por mantenerlo en secreto. Un absoluto honor :)", comentó debajo de la fotografía. La serie aún se encuentra en etapa de preproducción, pero estaremos atentas a más detalles para satisfacer nuestra obsesión sana con el clan Bridgerton.