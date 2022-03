Cómo combinar (bien) prendas con diferentes estampados

Cuadros con rayas, estampado de serpiente con motivos de tigre, lunares y flores... la mezcla de estampados es más variada que nunca y esta fórmula de estilo puede ser una buena opción para innovar con tu look sin grandes esfuerzos. En el nuevo vídeo de Top Looks fichamos cómo las estilistas y editoras más influyentes integran en su vestuario prendas con prints muy diferentes entre sí. Un regreso del mix and match que llega justo a tiempo para la primavera, una temporada tradicionalmente dominada por los dibujos florales. Para evitar caer en errores (o construir conjuntos demasiado recargados) inspírate en estos looks vistos en las calles de las grandes capitales de la moda y da un respiro al uniforme casual de vaqueros y camisa blanca.

