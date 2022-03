El truco de Tamara Falcó para transformar un look de camisa y vaqueros en su noche especial La diseñadora aplica este secreto de experta para dar una nueva vida a sus básicos de oficina

Tamara Falcó ha dejado claro con los años que no se quiere dejar encasillar. A su currículum como Marquesa de Griñón, ha añadido otros títulos igual de impresionantes: influencer, chef, colaboradora de televisión, diseñadora de modas y ahora, experta joyera. Esta semana, la socialité ha lanzado una nueva colección cápsula con la casa Tous y, como no podía ser de otra forma, se ha convertido en su primera embajadora, todo gracias a un look de básicos infalible que cambia radicalmente si echamos mano de los accesorios indicados.

El working look más versátil de Tamara Falcó

Tamara está de enhorabuena esta tarde, pues ha tenido lugar en Madrid el lanzamiento oficial de su esperada alianza con Tous, evento al que ha acudido con el estilismo perfecto para una jornada de mil actividades. Se adapta a todo. Nos referimos a la combinación de clásica de camisa blanca, americana cruzada en tonalidades oscuras (funciona con negro, gris o azul marino) y los vaqueros rectos de tiro alto que suman centímetros de torso y piernas, estilizando la figura al instante. Aparte de los evidentes beneficios que este conjunto aporta a la silueta, su neutralidad y sofisticación ofrece infinitas variaciones. La hija de Isabel Preysler se ha decantado, no obstante, por esa que te permite ir de la oficina a un evento o cena especial sin tener que eludir la comodidad del pantalón tejano.

Los complementos tienen todo el poder

Mucho sabe la Marquesa sobre transformar una pieza sencilla en un look de alto impacto haciendo uso únicamente de accesorios potentes. Lo demostró en París hace apenas un par de semanas, con un tándem total black de Zara que remató con unos magníficos zapatos joya, y ahora vuelve a insistir en este truco de estilista para reinventar el fondo de armario. En este caso, ha recurrido, evidentemente, a sus propias creaciones, buscando inspirar más de una amante de la moda al culminar este estilismo workwear tan minimalista con un collar y brazaletes de eslabones gruesos y medallas simbólicas, elaborados en plata vermeil. En cuanto al resto de complementos, se ha decantado por unos salones slingback estampados -otra llamativa apuesta- y el bolso geométrico Baby Grace, de Jane Burden, en piel de Ubrique color lima.

Este tipo de looks, ideales para mujeres con poco tiempo, son su especialidad. ¡Es que no para! La americana en sus presentaciones más discretas (incluso en algún estampado Príncipe de Gales o de romántico tejido de tweed) se fusiona a la perfección con la camisa o camiseta blanca -según exija el dress code- y los vaqueros rectos que favorecen a todas. Y para estas últimas semanas de invierno, en las que aún no sabemos si dejar el abrigo en casa, la diseñadora propone sacar del armario la gabardina todoterreno, tan elegante como práctica, que te salvará de cualquier imprevisto meteorológico. ¿Qué complementos añadir para convertirlo en un lookazo sobresaliente? Inspírate en Tamara Falcó.