El truco de Tamara Falcó para transformar un caftán estampado en el vestido de invitada ideal 🌻

Se acercan las bodas de primavera y no hay mejor look de invitada que el que puedes reutilizar en tu día a día, ¿verdad? Hace unos días te proponíamos estos vestidos ideales para una boda y muy fáciles de reciclar en cualquier plan de aquí al verano, y ahora Tamara Falcó acaba de estrenar un diseño que es tan perfecto para una celebración de esta época... ¡como para ir a la playa! Y es que se trata de un caftán, rey absoluto de los días de sol y mar, pero la diseñadora ha sabido cómo combinarlo para transformarlo en el look de noche más femenino y favorecedor, muy en línea con las apuestas de invitada que escogió en sus últimas bodas.

Sus inspiradores look en televisión

Cada jueves, Tamara Falcó acude como colaboradora al plató de El Hormiguero, donde además de tratar temas de actualidad y contar divertidas anécdotas sobre su vida y su familia, luce looks de lo más inspiradores para las miles de chicas que admiran su elegante forma de vestir. La estilista Montse Nieto es la encargada de idear estas combinaciones, y anoche no pudo haber acertado más cuando vistió a Tamara con un caftán estampado de la firma española Ailanto. El diseño pertenece a la colección Sunflowers Primavera/verano 2022, en la que los estampados florales y los tejidos fluidos conquistaron todas las prendas. Los hermanos Ailando, creadores de la firma, son especialistas en trabajar los prints, siempre presentes en sus propuestas, y este diseño que combina dos motivos diferentes es un ejemplo perfecto de su estilo.

El truco de estilista para tranformar un caftán en vestido de invitada

Sin embargo, mientras los creadores proponen llevar el caftán (confeccionado en gasa bordada con lentejuelas y disponible ya en la página web por 580 euros) con unas sandalias planas y varias joyas doradas -creadas estas por la diseñadora Suma Cruz- en un look ideal para las vacaciones, Tamara ha querido llevarlo a un terreno más elegante combinándolo con unas sandalias beige con taconazo de 10 centímetros y varios detalles en dorado (son de la firma Just Ene y puedes comprarlas por 375 euros) y el mejor truco para transformar un diseño tan amplio y bohemio como este en un vestido de invitada muy favorecedor: añadir un cinturón fino que estilice esa zona, acorte el largo del diseño y aporte un toque muy femenino.

Con este sencillo gesto para el que ni siquiera tienes que comprarte nada -ponte un cinturón de piel sencillo que tengas en tu armario, y lista-, logras transformar una prenda de vacaciones en un look de invitada perfecto. O viceversa: para la próxima boda que tengas, cambia los vestidos clásicos o los trajes por un caftán. Es una compra con la que vas a estar guapísima y original en la fiesta, y a la que sacarás muchísimo partido durante toda la temporada.