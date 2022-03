Tamara Falcó e Iñigo Onieva se cuelan en el ránking de parejas más estilosas

A una semana de celebrarse San Valentín, el día más romántico del año, la plataforma de venta online Showroomprive ha publicado su estudio anual sobre las parejas -tanto nacionales como internacionales- que más inspiran a los españoles a la hora de vestir. Hace unas semanas, se desvelaba que la reina Letizia y el rey Felipe conseguían coronarse como el hombre y la mujer mejor vestidos en 2021, y ahora hemos podido comprobar que repiten en conjunto. ¿Quienes les acompañan en este ranking? En él, podemos encontrar a rostros habituales de la lista pero otros nuevos que quizás te sorprenden: desde deportistas hasta presentadores, actores, toreros o aristócratas.

VER GALERÍA

Una familia con mucho estilo

Una de las nuevas parejas que ha conseguido 'colarse' en esta lista ha sido la conformada por Tamara Falcó e Iñigo Onieva, algo que no nos parece extraño. Desde su participación en Masterchef Celebrity, la diseñadora se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión y de la moda, y sus looks son siempre analizados al detalle. Sin embargo, en esta ocasión no solo ella enamora con sus conjuntos, en los que mezcla marcas asequibles como Zara con otras de lujo como Loewe, sino que los looks de su novio, Iñigo Onieva, también conquistan a sus fans. Tal es así que ocupan el tercer puesto con un 9,38% de los votos, seguidos por Paula Echevarría y Miguel Torres, Nuria Roca y Juan de Val y Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. En séptimo lugar, una nueva sorpresa: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa con un 6,44%. De esta forma, madre e hija reafirman una vez más que la suya es una de las familias más estilosas del panorama nacional.

- Tamara Falcó adelanta el lookazo de terciopelo y encaje perfecto para una cena de San Valentín

VER GALERÍA

La realeza también enamora

Como decíamos, los reyes Felipe y Letizia también aparecen en el listado, de hecho, ocupan un puesto muy elevado: nada menos que el segundo gracias a un 14,71% de los votos. Sus estudiados conjuntos, siempre impecables y adecuados a las circunstancias, han conseguido posicionarles como uno de los matrimonios reales mejor vestidos del mundo. Por primera vez, están acompañados por otra pareja perteneciente a su familia, Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas, quienes debutan en la clasificación después de varios meses de apariciones estelares sobre la alfombra roja y en eventos de moda.

- El gran cambio de Victoria de Marichalar en 3 pasos

VER GALERÍA

Los campeones indiscutibles

Por cuarto año consecutivo, el estilo relajado y bohemio de Elsa Pataky y Chris Hemsworth ha posicionado al matrimonio como el más estiloso del mundo. Con un 32,37% de los votos, los actores consolidan su liderato y refirman que, a pesar de vivir en la otra punta del mundo, son una auténtica fuente de inspración para los españoles.