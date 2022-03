Victoria Beckham recuerda y actualiza la imagen más brillante de sus años como 'Posh Spice'

A lo largo de nuestra vida, los gustos, sueños y proyectos van cambiando. Victoria Beckham es el mejor ejemplo de ello. La británica pasó de una carrera meteórica en la industria musical a crear su propia firma. Y es que por mucho que sus fans de todo el mundo se hubieran rendido a los espectáculos que ofrecía con las Spice Girls, lo suyo era la moda (y, de un tiempo a esta parte, la belleza). Por esa razón rompió por completo con su vida anterior sustituyendo los escenarios por la pasarela, un giro que incluso llegó a verse reflejado en su armario, al alejarse de los atrevidos looks que llevaba como Posh Spice y optando por una estética más discreta, minimalista y, ante todo, elegante. Sin embargo, por mucho que la diseñadora haya puesto punto y final a esa etapa de su vida, todavía compartiría parte de su esencia con la Victoria de hace 13 años por lo que hemos descubierto en su último look.

Este miércoles, la británica compartía en su perfil personal un nuevo estreno: un jesey de canalé en negro y plateado de su marca (340 euros) con el que ha celebrado que se vuelvan a abrir los comercios abiertos en Londres. "Nuestra tienda de Dover Street está abierta desde hoy, la cuenta atrás hacia Navidad está en marcha y me siento muy festiva en mi brillante diseño de Victoria Beckham", escribía ilusionada la diseñadora de moda. Aquella prenda con hilos metalizados no solo nos parece el look perfecto para celebrar las fiestas sin tener que recurrir a un minivestido, también ha dejado claro qué es lo que tiene en común todavía con su armario del pasado.

El look glitter

Es el furor por el 'efecto purpurina' el que tanto la Victoria de la actualidad como la integrante de las Spice Girls tendrían a día de hoy en común por mucho que haya cambiado en estos años. Y es que si repasamos algunos de los momentos más especiales de su carrera descubrimos que, hace justo 13 años -el 1 de diciembre de 2007- la cantante apostaba por un look 'brilli brilli' durante la gira de The Return of The Spice Girls World Tour. Concretamente, se trata de una combinación que la artista escogió para el show de Canadá, combinando el little glitter dress con medias y mitones a juego.

Fascinación por el brillo

Bien es cierto que más de una década después de aquel momento, el armario de Victoria no sería el mismo. A principios de los 2000, la cantante era una gran aficionada del exceso en sus looks, de forma que el maximalismo parecía una de las estéticas preferidas de Posh Spice. Lejos de los escenarios, la diseñadora sigue sintiendo fascinación por el brillo, aunque ya no lo convierte en el único protagonista de sus creaciones. De hecho, prefiere usarlo en su justa medida haciendo que una prenda básica, como es un jersey, gane puntos de elegancia a la vez que se puede mezclar con faldas y vaqueros en infinidad de combinaciones.

