¿Qué modelo española ha fichado los pantalones de Victoria Beckham que hacen parecer más alta?

Desde que Victoria Beckham cambió su destino bajándose de los escenarios dispuesta a hacerse un hueco en la industria de la moda, sus desafiantes creaciones no han dejado de convertirse en objetos de deseo para las amantes de las tendencias. La influencia de la británica ha sido tal que, a día de hoy, sus diseños continúan arrasando. De hecho, solo tenemos que fijarnos en el último look de una conocida modelo española para darnos cuenta de ello: Malena Costa. La maniquí se fue de cita romántica este miércoles con unos pantalones que relacionamos rápidamente con la ex Spice Girl, un diseño con abertura frontal, también conocidos como front split, que se colaron en el armario de las mejor vestidas del street style. Puede que ya hayan pasado dos años desde que popularizara el modelo, pero Malena es la prueba de que han conseguido convertirse en un éxito atemporal.

VER GALERÍA

- ¡Vuelven a la pasarela! El regreso más esperado de Lucía Rivera y Malena Costa

Claro que los de la modelo no están firmados por la diseñadora de moda. Es un modelo que forma parte del traje de Fika Collection con aberturas que escogió para su noche especial. Con el nombre de Valentina (325 euros), la blazer dejaba los hombros al aire en un acabado muy original y también seductor, convirtiendo los brazos en el nuevo escote. Por otro lado, el pantalón Dondra (225 euros) con la abertura delantera alargaba la figura de la maniquí sumándole centímetros extra gracias al corte frontal. Un efecto que Victoria nos descubrió el pasado 2018 en Londres (bajo estas líneas) ya que garantizan el efecto 'pierna infinita'.

VER GALERÍA

Los colores, la clave

Victoria, que es toda una experta en dar con mezclas de colores que ni imaginábamos, hizo de su look una composición ideal para animar los días grises otoñales al unir marrón con azul cielo y rojo pasión. Las tres tonalidades -una norma de estilo que siempre siguen las expertas- funcionaban entre sí a la perfección consiguiendo además que la diseñadora no pasara desapercibida. Claro que el suyo era un estilismo de día, por lo que las tonalidades vivas eran más que bienvenidas. Sin embargo, ya que Malena llevó los pantalones front split a una cena romántica, prefirió decantarse por el matiz más elegante de la paleta: el negro.

VER GALERÍA

Complementos de altura

Además no se olvidó de sumar puntos de estilo con los complementos, que tampoco podían faltar en la composición final. Los escogidos fueron unos pendientes con forma de aro de la firma D´lujo y sandalias de tacón fino de Lodi con tiras entrecruzadas, los encargados de hacerle brillar junto al dos piezas en su gran noche. Con su composición, tanto los accesorios como las estratégicas aberturas de la americana lograron actualizar en clave 2020 uno de los diseños más virales de Victoria Beckham.

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria Beckham’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!