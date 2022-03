Victoria Beckham presenta el escote que desafía toda lógica

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre la fecha oficial de la vuelta a la normalidad, Victoria Beckham se ha adelantado a ellos. La diseñadora de moda, conocida también por ser un icono de estilo desde los 90, ya tiene claro cuál va a ser el vestido que se va a poner en ese momento. Sí, como buena embajadora que es de su propia firma, es un look hecho por ella misma. Por mucho que estos últimos meses ha seguido transmitiendo su característica elegancia a través de las mezclas caseras que ha subido a su perfil -una de las más recientes fue la del Día del Armisticio con David Beckham- o bien creando sofisticadas mascarillas para Harper Beckham, estaría con muchas ganas de que su agenda volviera a ser la misma de hace un año con todo tipo de compromisos laborales, desfiles de moda y, como no, citas románticas con su marido. Y es que la crisis sanitaria, seguida del confinamiento hace unos meses y, en la actualidad, modelo del teletrabajo en muchas empresas, han hecho que el armario haya quedado en un segundo plano, al no ser imprescindible vestirse cada día como si se fuera a acudir a la oficina.

- Victoria Beckham lleva así los maxivestidos anchos para que estilicen al máximo el cuerpo

Si a eso le sumamos que el homewear -la ropa perfecta para estar cómoda en casa- se ha convertido en un fenómeno, no nos extraña que quien mereciera el apodo de 'posh' cuando formaba parte de las Spice Girls haya querido ensalzar la ocasión de que volvía a la tienda de su firma en Londres para sacar una de sus mejores galas. "Me estoy aprovechando de que el número 36 de Dover Street está vacío y me he arreglado para ir al trabajo. No puedo esperar para llevar esto en una noche festiva (esperemos) muy pronto!! 🤞🏼🤞🏼", afirmó la diseñadora compartiendo un vídeo en el que caminaba por la boutique luciendo su diseño.

Sus creaciones más originales

La prenda es un minimalista vestido de largo intermedio de la colección Otoño-invierno 2020/2021. Fueron varias las creaciones en este color que abrieron y cerraron la pasarela, aunque esta, en concreto, se habría convertido en la favorita de la británica. Es fácil averiguar por qué, además de que la sombra más oscura de la paleta es su predilecta, las mangas estilo retro también son detalles que se repiten en su armario tanto en blusas como en vestidos. Aunque lo más curioso de su obra sería el escote. Conocida por idear diseños que desafían la imaginación como los tacones con escote en 'V' o el cinturón con forma de manos entrelazadas, este detalle bien estilo Victoria sería otro gran ejemplo.

Un escote 'imposible'

Y es que el escote de su vestido será otra peculiaridad que añadir a la lista de creaciones de Victoria Beckham que desafían la lógica. Una silueta a medio camino entre el escote corazón y la forma de pico, el corte profundo se divide mediante una tira intermedia que evita que se abra dando lugar a una versión muy alternativa del 'ojo de cerradura'. También le da un toque sorprendente. "Combínalo con botas over-the-knee para el día o la noche", afirma la página web como recomendación a la hora de integrarlo en un look. Consejo del que la diseñadora tomó buena nota ya que apostó por un modelo slouch de caña arrugada.

