Harper va a ser la más estilosa de su clase gracias a esta mascarilla diseñada por Victoria Beckham Y no ha necesitado comprar nada de tela, ya que ha reciclado los uniformes antiguos de su pequeña

Analizando de cerca la trayectoria de Victoria Beckham como diseñadora, la lista de creaciones que se han convertido en exitazos no es pequeña. Los tacones con escote en 'V' que conquistaron a todas las expertas en moda, vestidos que incluso las propias mujeres de la realeza han llegado a incluir en su armario o la camiseta para conmemorar el Orgullo Gay que se agotó al poco tiempo de salir a la venta. Pero incluso cuando no se encuentra esbozando las nuevas colecciones para su firma (no te pierdas su propuesta otoñal, que ha sido editada y protagonizada por Mia Regan, la novia de su hijo Romeo), la británica sigue siendo una auténtica artista. Fue algo que pudimos comprobar de primera mano durante el confinamiento, ocasión que aprovechó para crear un taller tie dye con el que teñir algunas camisetas blancas. Ahora, con la proximidad de la vuelta al colegio, la excantante también ha dejado salir su vena más creativa diseñando unos artículos en exclusiva para la pequeña Harper: ¡unas mascarillas!

Ya que el uso del complemento de protección por excelencia es obligatorio en los centros escolares, Victoria no ha podido resistirse a aportar su toque de estilo a la que será la nueva rutina de su hija. "Vuelta al cole para Harper Seven. Hemos hecho estas mascarillas para ella reciclando la tela de sus antiguos uniformes. Son mucho menos perjudiciales para el medio ambiente (y para todos esos animales) que las blancas y azules de usar y tirar", escribió la diseñadora compartiendo una imagen del nuevo accesorio de su pequeña para el retorno a las clases.

Tela reciclada y un bordado único

En la imagen aparecen tres mascarillas que, por el estampado, se han ganado un puesto de honor en la lista de las más estilosas. Y es que como el uniforme de Harper lleva cuadros azules y blancos, el gingham es el protagonista de las piezas. Además, Victoria ha convertido los diseños en algo todavía más único bordando en rojo las iniciales de su hija, una "H" y una "B". Una forma de personalizarlas y hacer más llevadera la nueva normalidad para su pequeña y, de paso, asegurarse de que vaya a clase perfectamente coordinada con su look.

¿Una nueva vía de negocio?

Aunque de momento es una creación únicamente para su pequeña, no nos extrañaría nada que, en poco tiempo, aparecieran estas piezas en la sección de 'Accesorios' de su tienda online. Al ser el nuevo accesorio imprescindible de nuestros looks cada vez que salimos de casa, son muchas las firmas que se han animado a lanzar su propia versión en tela como Fendi o Dior. No solo son una apuesta más sostenible, además, permite todo tipo de customizaciones.

