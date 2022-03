¡A prueba de frío! La fórmula de estilo con la que Lucía Rivera lleva minifalda todo el año La modelo, hija de Blanca Romero, ha dado con una combinación infalible en su último look otoñal al llevar botas altas

Por mucho que los meses fríos del año parezcan perfectos para despedirnos de las minifaldas y sustituirlas por pantalones infinitos o vestidos hasta los pies, Lucía Rivera parece no estar de acuerdo en que las guardemos en el armario hasta la próxima primavera. Es más, la modelo ha dado con la clave de estilo que permite que, independientemente de las temperaturas, los largos XS sigan acompañándonos en los looks del día a día. Y no es la única, otras celebridades españolas conocidas por su gusto personal, como Amelia Bono, también están a favor de desafiar el frío. Lo importante, tal y como enseña la maniquí en su última publicación, es crear un buen layering -o juego de capas- y apostar por complementos que mantengan el calor como las botas altas (calzado que tampoco falta en el vestidor de Ivanka Trump). ¿El resultado? Una mezcla favorecedora, a la última y de efecto 'piernas infinitas'.

- El estiloso juego de opuestos de Lucía Rivera con 'shorts' y botas de taconazo

Fue este domingo, durante un paseo por el parque de El Retiro cuando apostó por la combinación ganadora: un little green dress en clave sastre que combinó con botas. Aunque el fenómeno de los vestidos inspirados en las americanas sigue siendo un triunfo en el armario (sobre todo cuando se aproximan los periodos festivos), lo cierto es que el de Lucía sería una chaqueta que ella habría combinado a modo de look de una pieza. Un modelo de Mango con cinturón a tono en color caqui. Además, buenas noticias para las fans de la modelo, la blazer está rebajada en la actualidad y ha pasado de costar 69,99 a 55,99 euros.

A prueba de frío

Lucía, que además de ser una de las modelos más reconocidas del sector, es toda una amante de las tendencias, no se fijó demasiado en la sugerencia de la marca española para combinar la americana. Si Mango sugería lucir la blazer con un vestido de largo intermedio por debajo, la maniquí se limitó a añadir un jersey de cuello alto por debajo que le permitirera resistir las bajas temperaturas madrileñas (la mejor alternativa si queremos dejar la bufanda en casa, pero evitar el resfriado). Además, unas botas altas se encargaron también de que su look fuera a prueba de los últimos días del otoño.

Falsa capa

Como toque final, y al más puro estilo de las parisinas, Lucía llevó el abrigo negro sobre los hombros a modo de capa (gesto que comparte con la reina Letizia). Una manera muy favorecedora de llevar la prenda larga que, además, hace que el look tenga mucho más movimiento. Tampoco faltó un bolso rectangular de Loewe que la modelo llevó cruzado a modo de bandolera. Lo que realmente debemos tener en cuenta si, como ella, nuestro objetivo es sacar los minivestidos del armario, es que el calzado de caña alta es la mejor alternativa. Ya sean botas planas o de tacón, estos modelos ayudan a conservar el calor y, además, equilibran el estilismo al compensar, visualmente, el corte de la falda.