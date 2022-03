Georgina Rodríguez supera el reto al combinar minifalda con zapatillas y parecer más alta En su último look la modelo se despide de los tacones creando una mezcla favorecedora y cómoda ¡con 'sneakers'!

Georgina Rodríguez no ha sido solo una de las embajadoras de la revolución de las curvas en la moda (con el permiso de las hermanas Kardashian, cuyas fórmulas a la hora de crear mezclas suelen coincidir), también ha conseguido hacer de su gusto personal una de las claves de su éxito. Más allá de cómo potenciar la figura de reloj de arena, hay otras normas de estilo que también podemos aprender -o romper, como fue el caso de los leggins blancos- si nos fijamos en sus looks. Como el último de ellos, por ejemplo, una combinación que ha compartido este lunes con sus seguidores. En ella, aparece posando con uno de sus pequeños, el gato esfinge que se incorporó a su familia hace dos años. Y, lo mejor de la composición en la que juega con diferentes prendas de tendencia es que ha dado con la manera más cómoda (y favorecedora) de llevar la minifalda: con zapatillas de cordones.

Aunque Georgina es una gran aficionada a los largos mini, lo cierto es que solía lucir este tipo de cortes con taconazos, ya fueran sandalias o stilettos al ser los modelos que relacionamos con el efecto 'piernas infinitas'. En esta ocasión, se habría desafiado a sí misma al buscar una alternativa que le permitiera llevar una de sus faldas predilectas con un calzado más cómodo que no le restara centímetros de altura. Y la solución han sido las sneakers, aunque no un modelo cualquiera, sino un diseño en color blanco, multidisciplinar y perfecto para alargar visualmente la figura.

El triple triunfo de estilo

El total look que escogió la bailarina es obra de Louis Vuitton, una de sus firmas predilectas (de la que es embajadora) dentro del armario casi 100% made in Italy que tiene desde que se mudó a Turín junto a Cristiano Ronaldo. Cabe destacar que no solo las deportivas -de caña alta- ayudaron a conseguir ese efecto óptico. La falda tenía pequeñas aberturas con forma de pico en los lados, lo que también suma centímetros extra. Al apostar por un conjunto con el famoso logo de la firma, Georgina se aseguró de dar con la mezcla perfecta: cómoda, de tendencia y que encima hace parecer más alta.

La versión actualizada de 2018

Una de las últimas veces que Georgina llevó una mezcla del estilo fue hace más de dos años, en agosto de 2018 cuando la celebridad acudió por primera vez al Festival de Venecia. Poco antes de desembarcar en la ciudad de la Mostra, la modelo hizo el tradicional recorrido en uno de los taxis acuáticos que unen las islas con la península itálica. Para aquel trayecto escogió una combinación muy parecida, un minivestido negro de falda corta con deportivas XL. Aunque la versión 2020 del look es completamente sincronizada, se aseguró, al apostar por unas sneakers blancas, las zapatillas que actúan estilizando como unos tacones, que su silueta no se acortara.

