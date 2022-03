Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez, unidas por un mismo look a 1.500km

En estas semanas de entretiempo resulta complicado acertar a la hora de vestirnos, y es que la amplitud térmica otoñal hace que por la mañana pasemos frío y al mediodía nos sobren capas. Si te sientes identificada, no te preocupes, nos pasa a todas, incluyendo a las celebrities. Cristina Pedroche compartía ayer su look '2 en 1', una elección cómoda, práctica y versátil para cualquier momento del día. Curiosamente, unas horas más tarde Georgina Rodríguez, junto a quien la presentadora ha protagonizado varios titulares recientemente, publicaba un conjunto muy parecido. El pasado miércoles, la novia de Cristiano Ronaldo se convertía por sorpresa en una de las participantes del nuevo programa de Antena 3 Mask Singer, a pesar de que las apuestas de los espectadores apuntaban a Cristina. A raíz de esta confusión, la madrileña explicaba en Zapeando que ambas tenían buena relación y que compartían a Josie como estilista, algo que se ha visto reflejado con su conexión de estilo España-Italia.

Apto para las 24 horas del día

"Por si hace más frío o menos. Jhonny, el tiempo está muy loco 🤣🤣🤣" escribía Cristina junto a un montaje de dos fotografías en las que mostraba las dos facetas de su último conjunto. Como prenda protagonista, un original mono vaquero cuya parte superior simula una chaqueta entallada con solapas, detalles de cremalleras, tachuelas y hombros marcados. La prenda en cuestión, perteneciente a la firma Capriche, muy habitual en el armario de la presentadora, se entalla a la cintura, de donde parten unos pantalones pitillo muy ceñidos. Lo ha combinado con botines negros cómodos de suela track y un rompedor bolso circular decorado con pinchos metalizados. Para protegerse del frío, lo ha acompañado de un abrigado plumas negro de Colmar.

La elección de Georgina

Unas horas más tarde de que la colaboradora de televisión compartiera con sus seguidores estas imágenes desde Madrid, Georgina publicaba una historia efímera en su perfil en la que posaba con su gato en la terraza de su casa de Turín con un look muy similar. Ella también elegía un mono vaquero en tono azul oscuro, en su caso una pieza de Elisabetta Franchi que realza especialmente sus curvas gracias a la cintura entallada y el bajo acampanado. Lo combina con sandalias minimalistas y bolso negro de Hermès. Al igual que cristina, recoge su característica melena oscura, pero en su caso en una coleta alta y rizada.

No es la primera vez que estas dos celebrities coinciden con sus looks, y es que ambas han dejado claro a lo largo de los años que no tienen miedo a innovar con sus apuestas de moda y que les encanta jugar con las últimas tendencias. No hay duda de que el denim es una de esas apuestas infalibles y versátiles, pero ellas saben cómo reinventarlo para evitar que sea aburrido.

