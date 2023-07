El discreto y ¿misterioso? retorno del 'exángel' Romee Strijd a la pasarela tras ser mamá

Están siendo unos meses muy emocionantes para Romee Strijd (28). El exángel de Victoria’s Secret vive un momento único tras formas una familia de cuatro con el nacimiento de su segunda hija, June, el 11 de noviembre de 2022. Así nos lo hizo saber a finales de 2022 cuando con un álbum fotográfico en su perfil social recopilaba los grandes momentazos que había vivido en los últimos 12 meses. Desde su segunda maternidad -tuvo a su primogénita, Mint, el 2 de diciembre de 2020- a el compromiso con su novio de la adolescencia y padre de sus hijas, el DJ Laurens van Leeuwen. Ahora, la neerlandesa ha vivido un gran retorno este mes de julio, pero ella misma ha querido que sea muy discreto y quizá con cierto halo de misterio.

Su vuelta a la pasarela tres años después

La modelo neerlandesa, que en marzo vivió su primer viaje de 4, no desfilaba desde 2020. De hecho, ese año solo participó en un desfile, el de Moschino (colección Otoño/Invierno 2020-2021). Desde entonces, no habíamos vuelto a verla sobre una pasarela. Sin embargo, algo ha cambiado, aunque la discreción se ha apoderado de este hecho. Y es que a principios de este mes, Romee Strijd volvió a desfilar.

En concreto, ella fue la encargada de lucir el vestido de novia del desfile de Alta Costura de la firma Fovari (colección Otoño/Invierno 2023-2024). “Lunes normal en París 🥖”, publicó en su perfil social junto a una foto de ella posando con este look nupcial. Sin embargo, no matizaba si estaba trabajando o era un estilismo de front row. Las preguntas no se hicieron esperar entre los comentarios de este post y, aunque ella no quiso pronunciarse, muchos seguidores sí que señalaron de qué evento se trataba.

Una historia de superación para convertise en mamá

Ser madre para Romee Strijd no ha sido nada fácil. La modelo confesó las dificultades a las que se enfrentó para ser mamá cuando, por fin, consiguió quedarse embarazada por primera vez. Y es dos años antes de su primer embarazo, fue diagnosticada con SOP (síndrome del ovario poliquístico). “Hace 2 años me diagnosticaron SOP [PCOS, en inglés] después de no tener mi período durante 7 años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con Laurens van Leeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural... Empecé a investigar sobre SOP y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP... El mío sucedía porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida... Lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringir los alimentos)", comentó en aquel momento.