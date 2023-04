El viaje sin precedentes de Romee Strijd, el 'exángel' que luchó por ser mamá

Para Romee Strijd, el 2022 fue un año de lo más significativo. Así nos lo hacía saber el 31 de diciembre con un álbum fotográfico en el que recogía algunos de los mejores momentos vividos en los últimos 12 meses. Junto a estas instantáneas, la supermodelo neerlandesa, y exángel de Victoria’s Secret, comentaba alto y claro qué había sido lo más detallado. Y estos tips destacables fue mudarse a “la casa de sus sueños”, comprometerse con su novio de la adolescencia Laurens van Leeuwen y formar con él una familia de 4. Y es que la pareja vio nacer a su segunda hija, June, el 11 de noviembre. Ahora, esta estrella de la moda ha protagonizado un viaje sin precedentes que ha querido también compartir con todos sus seguidores.

Un viaje que no olvidará

El pasado 22 de marzo, Romee Strijd publicaba una imagen en la que salía posando junto a su prometido y las dos hijas que tienen en común (la pareja tuvo a su primera hija, Mint, el 2 de diciembre de 2020). Una imagen en familia más, pero que tenía un detalle por la que era única. La familia posaba en Abu Dabi, en lo que la supermodelo señalaba junto a las imágenes como “las primeras vacaciones de 4 💜”. Nunca antes este cuarteto había viajado para tomarse unos días juntos de relax. Posteriormente, la neerlandesa, de 27 años, fue compartiendo los momentazos que vivían en la capital de los Emiratos Árabes Unidos: ir de compras a un mall, disfrutar de la piscina de su hotel, el Jumeirah at Saadiyat Island Resort; o relajarse dándose un chapuzón en la playa.

Una historia de superación para ser mamá

En mayo de 2020, Romee Strijd compartió con todos sus seguidores que estaba embarazada de su primera hija. Sin embargo, además de desvelar que pronto tendría un bebé en sus brazos, la supermodelo confesó que este momentazo iba precedido de una historia de superación. Y es que, dos años, la neerlandesa había sido diagnosticada con SOP (síndrome del ovarío poliquístico), lo que supone un contratiempo para su sueño de ser mamá. “Hace 2 años me diagnosticaron SOP [PCOS, en inglés] después de no tener mi período durante 7 años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con Laurens van Leeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural... Empecé a investigar sobre SOP y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP... El mío sucedía porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida... Lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringir los alimentos)", comentó en aquel momento.

Y añadío: "Creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante. Este fue el punto donde comencé a investigar la curación natural para SOP y llegué a la conclusión de que debería hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo mismo y tomar descansos cuando sea necesario. También probé algunos suplementos naturales, la acupuntura y también obtuvimos un lugar en los Países Bajos, para poder pasar más tiempo con la familia (ya que soy una persona tan familiar). Estoy muy feliz y agradecidade decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que PRONTO SEREMOS UNA FAMILIA DE TRES ❤ ❤❤❤ Y a las mujeres que intentan concebir, les diría que creas en ti y sé amable contigo mismo y con tu cuerpo; y no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado".

Sobre Romee Strijd

Natural de Países Bajos (19 de julio de 1995, Zoetermeer), Romee Strijd en una de las modelos más internacionales. Uno de sus grandes triunfos llegó en 2015 tras fichar como uno de los ángeles oficiales de la firma de lencería Victoria’s Secret. En total, hemos podido verla desfilar para este sello en cinco años consecutivos (hasta 2018).