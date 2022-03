¡Ha dicho sí! La espectacular pedida de mano a Romee Strijd entre rosas y sobre la nieve

Tras participar del sonado baby boom de las modelos en 2020, que resultó en el nacimiento de su hermosa hija Mint, la modelo holandesa de 26 años ha aprovechado estos meses para recuperarse al completo y disfrutar de su recién ampliada familia. Y si bien no ha desfilado sobre la pasarela recientemente, sí que comparte su día a día con sus seguidores a través de las redes. Es justamente allí donde ha dado a conocer la maravillosa noticia: Romee Strijd y el DJ Laurens van Leeuwen, padre de la primogénita, se casarán después de 12 años de juntos.

Rosas, mucha nieve y un desayuno para recordar toda la vida

Después de más de una década de relación, no había duda de que la propuesta debía estar a la altura de su significado. Y así ha sido. La pareja partió hace una semana a los Alpes suizos para disfrutar de una romántica escapada con el más feliz de los finales. El músico preparó un desayuno con tostas de aguacate y huevo cocido, champán y cientos de rosas que adornaban los alrededores, entre empinadas montañas cubiertas por un manto blanco de nieve.

La modelo hizo el anuncio en redes sociales con una serie de instantáneas que nos transportan de inmediato al mágico momento de la pedida: "I said YES 💍❤️", exclama en la publicación. Sus amigas y compañeras de profesión, por supuesto, no han tardado en reaccionar a la emocionante noticia con enhorabuenas y cientos de corazones rojos. ¡No es para menos! La pareja celebró su 12 aniversario el pasado 9 de enero, de modo que llevan juntos prácticamente toda su vida adulta, desde los 14 años de edad para ser exactos.