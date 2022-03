¡Ya es mamá! Romee Strijd anuncia el nacimiento y nombre de su hija con una tierna imagen

¡Ya está aquí! Romee Strijd ha confirmado hace unos minutos el nacimiento de su primera hija, sumándose así al auténtico baby boom de las celebrities este 2020, especialmente de las modelos. Tras Gigi Hadid y Sara Ziff, hace unos días era Coco Rocha la que anunciaba que había dado a luz a su tercer bebé con una tierna fotografía de ambas, y ahora es la holandesa la que sigue sus pasos al desvelar que todo ha ido bien compartiendo una imagen que ha derretido a sus seguidores, y no es para menos. Sin duda, estas Navidades van a ser de lo más especiales para el ángel de Victoria's Secret y su pareja, Laurens van Leeuwen, quienes han recibido su mejor regalo por adelantado.

Una imagen que habla por sí sola

Tras una semana de inactividad en redes, lo que hizo sospechar a sus más de 6,7 millones de fans, Romee ha confirmado hoy la nuena noticia con una instantánea que muestra un momento de lo más tierno y natural. En ella, aparece la modelo tumbada en la cama envuelta en una calentita bata y mirando con mucha dulzura a su primogénita mientras le da el pecho. "Mint van Leeuwen ~ me siento bendecida por poder tenerte en mis brazos por fin 💕 ¡Estamos totalmente enamorados de ti!" ha escrito como pie de foto, desvelando el nombre que han elegido para la pequeña.

Mucho amor en redes

Como era de esperar, esta publicación ha revolucionado totalmente a los fans de la modelo, y lleva casi 600.000 likes en apenas una hora. Además, muchos de ellos han querido dejar su mensaje para felicitarla, y entre los más de 12.000 comentarios encontramos -entre muchos otros- los de Chiara Ferragni ("Oh Dios Mío, Felicidades cielo"), Elsa Hosk " 😍❤️ Llorando", Lily Aldridge ("¡¡Enhorabuena!! ❤️❤️❤️") o Helena Christensen, quien ha protagonizado una divertida anécdota al no identificar que Mint era nombre de niña ("Oh, el niño y la mamá más dulces en la imagen más increíble").

Un embarazo muy deseado

Fue el pasado mayo cuando la modelo nos conmovió en un mensaje en el cual anunciaba, tras años pensando que no podría tener hijos debido a un problema médico, estaba embarazada. "Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con @laurensvleeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural (...) Creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante. Este fue el punto donde comencé a investigar la curación natural para SOP y llegué a la conclusión de que debería hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo mismo y tomar descansos cuando sea necesario. (...) Y a las mujeres que intentan concebir, les diría que cree en ti y sé amable contigo mismo y con tu cuerpo; y no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado" escribía por aquel entonces. Hoy, casi 6 meses después, ha cumplido su sueño y por fin ha dado la bienvenida a su primera hija. ¡Enhorabuena!