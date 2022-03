El ángel Romee Strijd supera todos los pronósticos médicos: ¡está embarazada!

Estamos viviendo en este 2020 un auténtico baby boom entre las supermodelos. Muchas han tenido un bebé en esta primera mitad de año y otras han anunciado su embarazo. A este último grupo, se une uno de los actuales ángeles de Victoria's Secret, Romee Strijd. La holandesa, de 24 años, y su marido, el DJ Laurens van Leeuwen, han compatido con todos sus seguidores que están esperando su primer hijo... y ¡ya es evidente! Una feliz noticia que supera todos los obstáculos médicos a los que la modelo se han enfrentrado tras diagnosticarle SOP (síndrome del ovario poliquístico) hace 2 años. Sin embargo, en su caso, un cambio de dieta y ritmo de vida ha sido su principal ayuda para superar sus miedos y lograr su sueño.

Para dar a conocer esta feliz noticia, Romee ha publicado una romántica fotografía junto a su marido. Una instantánea en la que la modelo luce un vestido entallado que ya evidencia su tripita de embarazada. Acompaña esta publicación de unas líneas en las que desvela la lucha que ha llevado a cabo para conseguir ser mamá: "VAMOS A TENER UN BEBÉ 💗 Hace 2 años me diagnosticaron SOP [PCOS, en inglés] después de no tener mi período durante 7 años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con @laurensvleeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural ... Empecé a investigar sobre SOP y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP... El mío sucedía porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida... Lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringir los alimentos)", comenta.

Y añade: "Creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante. Este fue el punto donde comencé a investigar la curación natural para SOP y llegué a la conclusión de que debería hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo mismo y tomar descansos cuando sea necesario. También probé algunos suplementos naturales, la acupuntura y también obtuvimos un lugar en los Países Bajos, para poder pasar más tiempo con la familia (ya que soy una persona tan familiar). Estoy muy feliz y agradecidade decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que PRONTO SEREMOS UNA FAMILIA DE TRES ❤ ❤❤❤ Y a las mujeres que intentan concebir, les diría que cree en ti y sé amable contigo mismo y con tu cuerpo; y no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado".

Romee Strijd nació el 19 de julio de 1995 en Zoetermeer (Holanda). Desde 2015, figura como uno de los ángeles de la firma de lencería Victoria's Secret. En 2018, contrajo matrimonio con Laurens van Leeuwen, aunque no celebraron boda, ya que lo hicieron por términos legales. Ambos llevaban 8 años siendo novios.