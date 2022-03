¿Por qué se está hablando tanto del 'ángel' Jasmine Tookes?

Desde hace una semana, el ángel de Victoria Secret Jasmine Tookes se está convirtiendo en una de las modelos más virales y por partida doble. Por un lado, la estadounidense, natural del estado de California, celebraba su 31º cumpleaños. Un aniversario que le llevó a convertirse en protagonista de múltiples felicitaciones por parte de numerosas compañeras de profesión. Sin embargo, la esposa del empresario Juan David Borrero, hijo del actual vicepresidente de Ecuador, también está de enhorabuena por un nuevo proyecto profesional enfocado al mundo del diseño que le une a su compañera de pasarela Josephine Skriver, prometida del cantante de Alexander DeLeon (Bohnes).

VER GALERÍA

Calentando motores para su cumpleaños

Muchas compañeras de profesión hicieron que las historias efímeras de su perfil social estuvieran protagonizadas por fotografías de Jasmine Tookes en su cumpleaños. Por su parte, por ejemplo, su gran amiga Josephine Skriver quiso calentar motores ante este aniversario y publicó una imagen de ambas el domingo previo, día 30 de enero. “¡Este fin de semana se trata de mi partner in crime, Jasmine Tookes! Mi otra cara de la moneda. ¡Estoy más que agradecida de poder recorrer este camino en la vida contigo! ¡Crecer contigo, aprender contigo, explorar contigo! Sinceramente, me inspiras todos los días. ¡Te admiro de todas las formas posibles! ¡Así que vivamos este fin de semana! ¡¡¡Chicos ayúdenme a celebrar su cumpleaños!!! Está a la vuelta de la esquina”, publicaba.

La felicitación más emotiva

Días después, las felicitaciones no cesaron y, sin duda, una de las más emotivas fue la de su marido, con la que, además, adelantaba su nuevo proyecto profesional que fue lanzado el mismo día de su aniversario. "¡Feliz cumpleaños Jasmine Tookes y JOJA! Se puede decir mucho sobre tu amabilidad, generosidad y amor que tienes por las personas que te rodean. Pero en los últimos dos años he visto un lado tuyo que muchos no han visto hasta hoy. Te he visto en innumerables zooms, quedándote despierto hasta altas horas de la noche eligiendo diferentes telas, colores, diseños, yendo a reuniones todo el día y volviendo exhausto, y sobre todo te he visto ser resistente e implacable en la búsqueda de tu visión. Literalmente te he visto construir una empresa desde cero, y ha sido increíblemente inspirador. Ahora eres fundadora, CEO y otro año mayor :) Te admiro de muchas maneras y no puedo esperar a ver lo que lograrás a continuación", precisó Juan David Borrero.

VER GALERÍA

Un cambio profesional junto a Josephine Skriver

Para lanzar esta felicitación, el empresario ecuatoriano publicó una fotografía realizada por el cantante Alexander DeLeon en el que podemos a Jasmine Tookes y Josephine Skriver durante un día de trabajo relacionado con su nuevo reto profesional. Y es que ambas modelos y grandes amigas han lanzado la firma JOJA de moda deportiva. Un proyecto que se presentó hace unos días con la presencia de otras compañeras de profesión como Miranda Kerr y Sara Sampaio.

VER GALERÍA

Ser un ángel, su consagración como supermodelo

Jasmine Tookes nació en Huntington Beach, California, el 1 de febrero de 1991. Tras varios años cosechando éxitos en la moda, su consagración definitiva como supermodelo le llegó en abril de 2015 tras anunciarse su fichaje como uno de los nuevos ángeles de la firma Victoria’s Secret. Se convirtió en uno de los rostros más queridos de la compañía lencera y, especialmente, embajadora de su división más deportiva. Sobre su pasarela, pudimos verla hasta en siete desfiles. Siendo el 2016 en París el que más repercusión mediática le reportó, pues, en él, fue la encargada de lucir el cotizado Fantasy Bra (un sujetador confeccionado con piedras preciosas).

-La espectacular boda de Jasmine Tookes en Ecuador

En cuanto a su vida sentimental, y tras una conocida relación con el también modelo Tobias Sorensen, encontró el amor definitivo en el empresario Juan David Borrero. Con él, se comprometería en medio del Gran Cañón del Colorado en septiembre de 2020. Una romántica pedida de mano a la que siguió una gran boda en Ecuador. Y es que la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en Quito casi justo un año después y tras una despedida de soltera en Croacia que se hizo viral. Para el enlace, Jasmine lució un fabuloso vestido de novia inspirado en Grace Kelly que firmaba Zuhair Murad.