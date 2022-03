La romántica pedida de mano (y anillazo) del 'ángel' Jasmine Tookes y Juan David Borrero

Año de compromisos entre las modelos de Victoria's Secret. Primero fue Martha Hunt quien decidió decir 'sí, quiero' a su pareja a, el fotógrafo Jason Macdonald, a principios de año. Ahora, es el ángel Jasmine Tookes (29) quien ya piensa en boda tras la petición de mano de su novio, el empresario Juan David Borrero (30). Un romántico momento (donde no faltó un anillazo de diamantes y un plan gastronómico) que tuvo como escenario el salvaje y natural paisaje del Gran Cañón del Colorado; y que ella ha querido compartir con todos sus seguidores. Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar.

VER GALERÍA

Con un mensaje que mezcla el español nativo de su prometido (Juan David Borrero es natural de Ecuador) y su lengua materna, el inglés, Jasmine Tookes anunció su compromiso a todos sus seguidores. "Sí, mi amor! ♥️ We’re engaged!!" (¡Sí,mi amor! ¡¡Nosotros estamos prometidos!!), comenta la estadounidense junto a un álbum que incluye tres fotografías del momento. En la primera, podemos ver la mano izquierda de la modelo sostenida por la de su novio. En su dedo anular, brilla un gran anillo ovalado que, según ha desvelado People, esta confeccionado en diamantes y oro amarillo, es personalizado y lo firma la casa Ritani. Su valor, 210.000 euros aproximadamente.

VER GALERÍA

El kimono como nunca lo habías visto: Jasmine Tookes y el look lencero en su máxima expresión

En la segunda fotografía, un plano detalle nos desvela unas misteriosas iniciales y una exclamación que se han creado juntando pequeñas piedras 'WYMM!". Una de las hipótesis es que podría significar Will you marry me! (¡Cásate conmigo!). La tercera instantánea recoge un momento de ambos sentados alrededor de una mesa de madera sobre la que aparece una cubitera. Ellos aprovechan para sostener dos copas de champán y brindar por esta histórica cita.

VER GALERÍA

Victoria's Secret hace historia con su campaña más inclusiva

Locura entre sus seguidores que no han dudado en reaccionar. Entre las más de 3.600 felicitaciones, podemos encontrar las de la actriz Eiza González y las supermodelos Vita Sidorkina o Hailey Baldwin. Por su parte, la también modelo Shanina Shaik ha querido recoger en sus historias efímeras un mensaje de enhorabuena muy emotivo: "¡Mi gran amiga Jasmine Tookes está comprometida! ¡¡Ella va a casarse con su mejor amigo y amor Juan David Borrero!! ¡Os quiero mucho a los dos!".