Las normas de estilo premamá que Emily Ratajkowski y otras modelos rompieron

Ya que durante el embarazo, el cuerpo experimenta cambios, las expertas de estilo no dudan en recomendar -o al menos durante este periodo- adaptar el armario a las nuevas siluetas. Sin embargo, si algo ha dejado claro el baby boom de 2020 que ha hecho que algunas de las modelos más famosas del mundo hayan querido ampliar la familia, es que las normas de etiqueta están para romperlas. Un gran ejemplo de ello es Emily Ratajkowski con sus últimos looks. Quien es considerada un icono de moda ha seguido llevando rompedoras combinaciones para presumir de su figura premamá. Y no es la única, otras de sus compañeras de profesión como Romee Strijd o Elsa Hosk también se han rebelado ante el clásico dress code que recomendaría siluetas vaporosas, largos intermedios y anchuras sueltas, las mayores aliadas de la comodidad.

Pocas horas después de descubrirle a sus seguidores su secreto mejor escondido, Emily paseó por las calles de Nueva York con un diseño ajustado color azul marino que llevaba una abertura en el costado. Tanto el fitting del vestido como el corte revelaron que la modelo y su pareja, Sebastian Bear-McClard, se convertirían en padres por primera vez. Pero, ¿es habitual encontrar escotes de este estilo en diseños premamá? Todo lo contrario, en todo caso se sitúan en la zona del pecho y siempre siguiendo formas clásicas, como en 'V' o de modelo asimétrico.

Vestidos como una segunda piel

Aunque no solo el atrevido corte se llevó el aplauso de sus fans, quienes disfrutan de ver que el estilo de su ídolo no ha cambiado ni un ápice. También la anchura ajustada le llevaba la contraria a las normas más clásicas de estilo premamá. Pero, si ya antes de su embarazo disfrutaba con prendas ultraceñidas, su incipiente tripita también aparece marcada con este tipo de vestidos. La maniquí colecciona estos diseños que son como una segunda piel tanto en colores oscuros como otros más claros, ya que este jueves compartió una imagen de una prenda blanca con la que también presumía de tipazo.

El largo más mini del armario

Largos hasta los pies o intermedios (que van desde la rodilla al tobillo) son los dos cortes que más se utilizan a la hora de diseñar ropa premamá. Lo que no significa que sean las únicas alternativas. Elsa Hosk fue una de las primeras en llevarle la contraria a las expertas con sus minivestidos. La modelo rescató de su armario tanto diseños XS de estilo masculino -como una blazer oversize- así como looks más románticos de encaje y corte evasé. Dos grandes apuestas cuando se quiere seguir utilizando la ropa del armario.

Estilo lencero con encaje y transparencias

El premio a la premamá más innovadora se lo llevó Romee Strijd al hacer de su embarazo un desfile improvisado con sus looks del día a día. Y es que no faltaba en su armario todo tipo de bodies semitransparentes con encaje. La maniquí incluso se atrevió con los corsés cuando ya se le empezaba a marcar la barriguita de embarazada. ¿El secreto para poder llevarlos en mezclas muy casuales y cómodas? Combinar las prendas lenceras con básicos tales como vaqueros, chaquetas de punto o pantalones de cintura elástica.