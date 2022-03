La historia de amor de Romee Strijd: un cambio radical de vida recogido en solo dos fotos

La holandesa Romee Strijd, de 26 años, ha sido uno de los ángeles de Victoria’s Secret más icónicos de los últimos años. La modelo fichó como embajadora oficial de esta firma de lencería en 2015 y, desde entonces, su fama creció como la espuma. Sin embargo, lejos de este estatus, ella se ha convertido en una abanderada de presumir de su vida junto al que es su pareja, el DJ Laurens van Leeuwen. De hecho, junto este, el padre de su hija, celebra doce años de relación. Más de una década que se resume en dos imágenes que demuestra el cambio radical que han experimentado en su día a día.

Con motivo de su aniversario, Romee Strijd ha compartido con sus más de 7 millones de seguidores varias imágenes muy tiernas con su pareja, con el que se casó por lo civil en 2018. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención es un montaje fotográfico en el que posa en el mismo lugar, pero doce años después. Además de un ligero cambio físico -poco se puede decir de ellos porque se conservan estupendamente-, lo más destacable es que en este 'juego de las diferencias’ (que no es la primera vez que comparte) aparecen junto a ellos su hija, Mint. Ella es el mejor reflejo de lo mucho que ha cambiado su vida en estos últimos tiempos. "No puedo creer que hayan pasado 12 años el tiempo vuela cuando se divierte ... no puedo pensar en una mejor pareja, alma gemela, amigo y papá. Te quiero", matiza la holandesa.

De hecho, Laurens van Leeuwen también ha seguido el mismo ejemplo visual al publicar una imagen de ambos siendo adolescentes en 2010 durante una jornada de compras frente a otra en la que aparecen paseando por el parque con su pequeña en 2022. Una publicación a la que la modelo holandesa ha reaccionado comentando que su mejor foto es la que son una familia.

Su historia de superación para convertirse en mamá

A finales de mayo de 2020, Romee publicaba una foto junto a su pareja en la que aparecían abrazados y ella mostraba un incipiente embarazo. Se confirmaba así que serían padres, superando así las limitaciones médicas a las que se enfrentaba, tal y como confirmaba en un texto que compartía con todos sus seguidores. "VAMOS A TENER UN BEBÉ 💗 Hace 2 años me diagnosticaron SOP [PCOS, en inglés] después de no tener mi período durante 7 años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con @laurensvleeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural ... Empecé a investigar sobre SOP y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP... El mío sucedía porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida... Lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringir los alimentos)", precisó.

Un mensaje de apoyo a futuras madres

Y añadió: "Creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante. Este fue el punto donde comencé a investigar la curación natural para SOP y llegué a la conclusión de que debería hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo mismo y tomar descansos cuando sea necesario. También probé algunos suplementos naturales, la acupuntura y también obtuvimos un lugar en los Países Bajos, para poder pasar más tiempo con la familia (ya que soy una persona tan familiar). Estoy muy feliz y agradecidade decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que PRONTO SEREMOS UNA FAMILIA DE TRES ❤ ❤❤❤ Y a las mujeres que intentan concebir, les diría que cree en ti y sé amable contigo mismo y con tu cuerpo; y no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado".