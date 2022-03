El exángel Lindsay Ellingson sorprende con un posado familiar que no se esperaba La modelo y empresaria californiana comparte de forma emotiva que está embarazada de su segundo hijo y las reacciones no se hacen esperar

Comenzábamos el año preguntándonos si viviríamos un baby boom entre las estrellas de la moda como el que se experimentó en 2020. La duda quedó despejada con un rotundo ‘sí’. Sin ir más lejos, y solo tomando como referente la temporada de verano, hemos conocido que la alemana Toni Garrn se convertía en mamá primeriza, mientras que la española Priscila de Gustín ampliaba la familia tras el nacimiento de su tercera hija. Y no solo esto, también ha habido modelos que nos han anunciado sus embarazos, como la estadounidense Ashley Graham. A este último grupo, se une la californiana Lindsay Ellingson que ha desvelado por sorpresa que espera su segundo hijo.

Este fin de semana, Lindsay Ellingson, uno de los exángeles de Victoria's Secret más inolvidables protagonizaba y mostraba a todos sus seguidores un posado fotográfico en familia. En las imágenes, podemos verla junto a su marido, Sean Clayton (quien también ha compartido este momento), y su hijo, Carter, que nació en mayo de 2020. También podemos ver su mascota, Carly. Sin embargo, el factor sorpresa acompañaba a estas instantáneas, pues nadie se esperaba que la modelo esté embarazada. “¡Nuestra familia está creciendo! No puedo creer que estemos a medio camino del bebé n° 2 😆 Carter no tiene ni idea, pero sé que será un hermano mayor tan dulce y cariñoso. Sentirse tan bendecido por nuestros bebés sanos. ¡Retratos de mi mamá! Gracias por ayudarnos a compartir esta noticia 🙏🏻💕✨”, añadía junto a estas fotografías.

El camino a la maternidad no fue fácil para Lindsay Ellingson

Las reacciones ante esta publicación no se han hecho esperar y muchas modelos han querido felicitarla, como Clara Alonso, Vanessa Axente y las también embarazadas Devon Windsor, Martha Hunt o Emily DiDonato. Emocionante momento el que vive Lindsay Ellingson para quien no fue fácil ser madre, pues, el año pasado y con el objetivo de ayudar a mujeres en su misma situación, quiso compartir que sufrió un traumático aborto en 2019.

“¡Estamos muy emocionados y bendecidos de finalmente compartir esta buena noticia! Nuestro bebé arcoíris llega este verano. No suelo abrirme así, y sinceramente, me pone un poco nerviosa, pero siento que es importante compartir mi historia para que otras mujeres no se sientan solas como yo. El pasado enero [2019], Sean y yo descubrimos que estábamos esperando a nuestro primer hijo y estábamos emocionados por el nuevo capítulo que tenía por delante. En la semana 16, todo comenzó a ir cuesta abajo; mi bolsa se rompió inesperadamente y terminé perdiendo a mi bebé a las 19 semanas. Fue una experiencia increíblemente triste y traumática.”, compartió a principios de 2020.

Y añadió: “Me daba vergüenza hablar de eso porque hacía que la gente se sintiera muy incómoda y no conocía a nadie más en mi grupo de amigos que hubiera perdido a su bebé. En las redes sociales, todo lo que vi fueron embarazos perfectos y bebés perfectos. Me sentí muy sola. Sabiendo que estoy embarazada nuevamente, lo último que quiero hacer con un anuncio de bebé es alienar a cualquier mujer que esté pasando o haya pasado por algo similar, así que estoy aquí para ser honesta. La recuperación mental para comenzar de nuevo y celebrar este embarazo ha sido difícil, pero valió la pena. Se lo debo a la terapia semanal, amigos y familiares que me apoyan, mi fe y meditación diaria. Este bebé nunca reemplazará al que perdí, y nunca la olvidaré, pero estoy mirando hacia el futuro con positividad y muy agradecida de que este bebé sano crezca dentro de mí. Mi esperanza es que si te has encontrado cara a cara con esta misma realidad, encontrarás consuelo al saber que no estás solo y que eres más fuerte de lo que crees".

Sobre Lindsay Ellingson

Lindsay (Marie) Ellingson nació el 19 de noviembre de 1984 en San Bernardino, California. Profesionalmente, gran parte de su fama se lo debe a su estatus como ángel de Victoria's Secret entre los años 2011 y 2014, aunque ya había posado y desfilado para la firma desde 2007. En la actualidad, se encuentra ligeramente retirada de sus compromisos como modelo y ha lanzado su propia compañía cosmética, Wander Beauty. En el ámbito personal, la estadounidense vivió un día inolvidable el 12 de julio de 2014, cuando se casó con su prometido (y padre de sus hijos), el vendedor de equipos médicos Sean Clayton.