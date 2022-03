Claudia Schiffer luce el vestido azul que llevó en París hace 26 años, pero no como imaginas En el año de su 50 aniversario, la supermodelo de los noventa recuerda un inolvidable y sensual look de pasarela de una forma única

Año significativo en términos personales para Claudia Schiffer. La supermodelo de los noventa, cuya fama no se ha mermado lo más mínimo hasta la fecha, ha cumplido 50 años en este 2020, concretamente, el pasado 25 de agosto. Una señalada celebración que recogió en sus páginas la revista ¡HOLA!, desvelando el secreto de su éxito. No obstante, aunque hayan pasado casi dos meses desde su gran día, la icónica alemana está de enhorabuena, pues los homenajes con motivo de su aniversario no han cesado. Y es que acaba de recibir dos regalos en su honor: unas nuevas muñecas Barbie personalizadas. Dos piezas únicas -no se pondrán a la venta- que lucen dos looks que ha llevado ella misma en inolvidables momentos de su carrera.

VER GALERÍA

¿Por qué Claudia Schiffer sigue sin perder su estatus de supermodelo?

El sensual vestido de Versace que llevó hace 26 años

Una de las muñecas recupera un diseño de pasarela que pertenece a Versace, una de las firmas decisiva en su conversión como supermodelo. El color azul eléctrico, es un vestido con cuerpo tipo corsé que realza el pecho a través de un pronunciado escote con cazuelas muy rígidas y falda plisada de mucho vuelo. Una sensual propuesta que llevó Claudia Schiffer en el desfile de Alta Costura que organizó la casa italiana en París el 17 de julio de 1994, es decir, un poco más de 26 años atrás.

VER GALERÍA

“Desde que éramos niñas, Barbie siempre ha sido no solo una muñeca, sino que lo más importante es que fue un espejo de nuestra sociedad que siguió evolucionando con ella. Claudia y Barbie son dos mujeres fuertes que no necesitan que nadie las empodere, porque siempre han sido las creadoras de su destino. Estoy muy orgulloso de que para celebrar los 50 años de Claudia, el vestido azul del desfile de 1994 fue elegido como su atuendo. Femenino y glamuroso, realmente personifica el estilo de ambas", ha comentado Donatella Versace en un comunicado ante este regalo.

VER GALERÍA

Claudia Schiffer presenta su colección de decoración Cloudy Butterflies

El diseño de red que marcó una campaña inolvidable

La segunda muñeca personalizada de la supermodelo alemana luce un look muy diferente, mucho más cañero. Esta reproducción de otro de los hitos de su carrera recrea el diseño negro de estilo rejilla que llevó en la campaña de Balmain en la Primavera/Verano 2016. "Claudia Schiffer es, por supuesto, una de las figuras más transformadoras de la moda; es la definición de una supermodelo. A lo largo de las décadas, ha inspirado a millones con su distintiva mezcla de confianza, estilo y belleza. Verla en uno de mis looks de pasarela favoritos fue uno de mis momentos de mayor orgullo, y la campaña de Balmain que ella filmó para mí seguirá siendo para siempre uno de mis recuerdos favoritos. Entonces, obviamente, estoy más que emocionado de ver esa misma apariencia recreada en otro ícono de la moda inspiradora, Barbie", ha precisa Oliver Rousteing, actual director creativo de la casa francesa.

VER GALERÍA

No es la primera vez que se convierte en una muñeca

En su amplísima trayectoria como modelo, Claudia Schiffer ha sido muchas veces fuente de inspiración para que las casas de juguetes vean en ella a el perfecto icono para reproducir miniaturas de ella. Por ejemplo, inolvidable fue aquel lanzamiento en la que ella y sus compañeras de pasarela, Naomi Campbell y Karen Mulder, personalizaron sus propias muñecas en 1996. Más próximo en el tiempo, encontramos como la marca Mattel homenajeó sus 30 años en la moda con una nueva Barbie a su imagen y semejanza. En esta última ocasión, también vestía un diseño inspirado en el vestido de Versace que llevó durante un reportaje fotográfico realizado por Ellen von Unwerth en 1994 para una conocida revista de moda.

Loading the player...

De la reina Letizia a Vicky Martín Berrocal: ellas tienen su propia Barbie