Sobre sus ambiciones y secretos: la modelo Begoña Martín se sincera en HOLA.com

Disfruta viajando y Filipinas será su próximo destino vacacional, vive con discreción y normalidad su amor con el cantante Dani Martín y puede estar orgullosa de una carrera asentada como modelo dentro de la "inestabilidad" de esta profesión, como ella precisa. De hecho, durante los recientes desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza celebrados en el famosísimo Ushuaïa Beach Hotel, Begoña Martín fue una de las elegidas para formar parte del selecto cásting encargado de mostrar las nuevas tendencias de las colecciones Crucero. Aprovechando esta cita con el diseño en la isla pitiusa, HOLA.com ha podido disfrutar de unos minutos a solas con ella para conversar sobre sus proyectos dentro y fuera de la moda, sus pasiones, sus sueños y sus secretos de estilo. Una reveladora conversación que nos permite conocer mejor a esta polifacética mujer a la que acompaña un espíritu de artista, una faceta que ha hecho posible la publicación hace unas semanas de su primer libro como ilustradora.

-Ibiza se ha convertido en la última pasarela en la que has vuelto a triunfar como modelo; sin embargo, recientemente, hemos conocido mucho mejor tu espirítu como artista, ¿no es así?

Sí, llevo un año haciendo un libro que acaba de salir, lo publiqué el 21 de mayo. Ahora, estaré con él presente varios días en la Feria del Libro en las próximas tres semanas. Y estoy súper emocionada, súper ilusionada.

-Aunque tu estilo es muy reconocible y personal, ¿cómo definirías tus ilustraciones para quienes no conocen tu arte?

Son muy eclécticas. En esta publicación que se titula Los huesos del corazón, hay 110 ilustraciones, para 110 textos míos. Cada imagen se inspira en las líneas que la acompañan y estas, en emociones concretas. El motivo protagonista de todos los dibujos es una calavera. Considero parte del cuerpo humano como lo más básico y primario, como también lo son las pasiones. De ahí, esta fusión.

-No obstante, las calaveras ya se han convertido en un motivo definitorio de todo tu arte, ¿por qué?

Siempre me ha gustado mucho dibujar cosas muy detalladas, como florecitas. Y hubo una época que me dio por recrear las catrinas mexicanas. De ahí, empecé a investigar nuevas técnicas para su elaboración, como las acuarelas o nuevos colores. Di un giro a la forma de desarrollarlas y pasé a hacer calaveras ya no solo mexicanas sino más realistas.

-¿Cómo nace la pasión por el dibujo y la ilustración en ti?

Desde que soy muy pequeña. No recuerdo imagen mía sin un lápiz en la mano. Lo que ocurre es que estaba acostumbrada a hacerlo para mí y dejar que se quedase en ese ámbito personal. Darlo a conocer a través de este libro ha sido como una terapia de choque porque me ha costado enseñar lo que hago y desnudo totalmente mis emociones al hablar de muchas experiencias personales.

-¿Se compatibiliza bien con tus trabajos como modelo esta faceta?

Sí, totalmente. Lo bueno de la moda es que me ha permitido tener tiempo para desarrollar otras facetas, como estudiar en la universidad Periodismo y Comunicación Audiovisual, y, por otro, seguir dibujando. Es una profesión a la que estoy súper agradecida. Además, me lo paso bomba, me encanta, lo disfruto, tal y como ha ocurrido aquí en Ibiza.

-¿Puede ser que asumas el riesgo de la profesión de modelo como inestable?

Sí, he sido muy consciente de que siempre hay que tener un plan B si eres modelo. Habitualmente, digámoslo así, puede tener fecha de caducidad esta profesión. Llega un momento que tienes que buscar otros caminos y, para mí, era muy evidente que el rumbo que tenía que tomar estaba encaminado a la ilustración. Y me apasiona.

-¿Habrá un segundo libro o te plantas?

Me encantaría. Cuando estaba elaborando este libro dije “¡madre mía!” muchas veces porque he pasado muchos momentos duros, noches de insomnio, de estrés, de nervios… Ha sido un añito muy caótico. Sin embargo, cuando lo entregué, se me quedó un vacío. Y me propuse que tenía que hacer otro libro. De hecho, ya tengo un montón de ideas y muchas ganas de empezar uno nuevo. ¡Ojalá haya más!

-Volviendo a tu trabajo dentro del mundo de la moda y tras esta maratón de desfiles en Ibiza, ¿qué otros proyectos tienes?

Como modelo estaré pendiente de lo que vaya saliendo. Por otro lado, siempre sueño con crear mi propia colección de moda con mis estampados y con mis diseños. ¡Algún día lo haré!

-Si lanzaras esa colección de moda, ¿cómo sería?

Me imagino cosas muy básicas a nivel moda, pues no soy diseñadora. Por ejemplo, camisetas blancas con ilustraciones mías estampadas. Por otro lado, como me gustan mucho las chaquetas de cuero y las vaqueras, me las imagino pintadas a mano para darles un toque artesanal y artístico, y no tanto de producción masiva.

-Y cómo modelo, ¿qué experiencia te ha faltado por vivir?

Me hubiera encantado irme a vivir a Estados Unidos. Lo tengo ahí clavado porque me encanta viajar y, además, soy estadounidense. Nací en Florida, aunque solo estuve dos años; y se ha quedado clavada la espinita de asentarme en Miami o Los Ángeles. Aunque ¡nunca es tarde!

-¿Podríamos decir entonces que viajar es una de tus pasiones?

Sí, me encanta viajar. Este verano me voy a Filipinas. Me gustan mucho destinos donde sentirme libre, dormir en tiendas de campaña, arena en el pelo… y picaduras de mosquitos (risas).

-El soñado proyecto en Estados Unidos está pendientes, pronto Filipinas… ¿Cómo es tu día a día cuando no viajas?

Mi vida es un poco caótica. Hay noches que no duermo porque me quedo dibujando, por ejemplo. Debería ponerme una rutina, pero este caos artístico lo tengo muy marcado. Esto se da la mano con el carácter inestable de la profesión de modelo y esos proyectos que surgen de forma inesperada.

-Hablemos ahora de tus trucos, y de cómo te desenvuelves antes retos como ¡hacer una maleta! ¿Algún consejo para conseguir la maleta perfecta?

¡Soy la persona que peor hace las maletas! Pero recomiendo llevar siempre un jersey o una sudadera, unas deportivas, un pantalón largo… Aunque soy sincera, me cuesta mucho y más en los meses de entretiempo que no sabes qué llevar. Lo llevo fatal.

-Volvamos entonces a casa, ¿qué básicos encontramos en tu armario que te ayudan a estar cómoda y saber que siempre te salvarán cualquier situación?

No faltan una chaqueta de cuero tipo perfecto, una camiseta blanca, un vaquero y unas Converse. Por otro lado, podría decir que mi armario es principalmente monocromático en negro. No obstante, poco a poco, voy metiendo más colores, como el rojo.

-¿Por qué te cuesta vestir colores llamativos?

Quizá no lo hago por comodidad, por no salirme de la zona de confort. Me gusta mucho la sencillez y no tener que comerme mucho la cabeza, y con el color negro siempre aciertas.

-En el ámbito sentimental, ¿ha cambiado tu vida o te han hecho sentirte incomodad tras conocerse tu noviazgo con el cantante Dani Martín?

No, tampoco ha habido mucho ruido. Como cada uno tenemos nuestras profesiones y estamos muy enfocados en ello, ha habido mucho respeto.