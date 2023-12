Hablamos con tres grandes diseñadores españoles sobre artesanía en Lanzarote Fashion Weekend 2023

Alrededor de tres millones de turistas visitan Lanzarote anualmente por sus paisajes de arena negra, en contraste con las luminosas casas blancas a orillas del mar. Y lo cierto es que estas nada tienen que envidiar a las de Grecia o Ibiza. Hablamos por experiencia, después de que el pasado 18 de noviembre pudiésemos disfrutar in situ de las maravillas que ofrece esta isla, descubriendo en el proceso un tesoro casi tan especial como aquellas estampas naturales: el trabajo de los artesanos locales. Ha vuelto por todo lo alto la cita con la moda conejera, Lanzarote Fashion Weekend, en uno de los escenarios más espléndidos de la zona de Arrecife, el islote de Fermina, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a sus diseñadores emergentes y, por si fuera poco, compartir con tres grandes nombres del made in Spain durante la charla La Artesanía: El nuevo lujo de la moda español.

Hablamos con tres expertos de moda made in Spain sobre la artesanía en Lanzarote

Juan Carlos Pajares, Juan Duyos y Moisés Nieto han sido los invitados de honor a la nueva edición de la pasarela conejera y, con su experiencia, han arrojado algo de luz sobre la situación actual de la moda y los obstáculos que enfrenta el sector. El auge de la industria fast fashion en la década de los 90 supuso un punto de inflexión para las firmas de lujo, que necesitaban diferenciarse para darle ese valor que justifica sus elevados precios. Aquí es cuando el foco se enciende sobre los materiales y las manos que los tratan, haciendo de la artesanía un pilar en la narrativa de grandes casas e incluso de diseñadores noveles.

Lanzarote Fashion Weekend 2023 nos ha traído propuestas tanto pintorescas como rompedoras que capturan parte de la herencia de la isla, como los tocados bordados con cinta por Rosa Delgado, los etéreos vestidos de novia de Oswaldo Machín, los bolsos personalizados de piel ubiqueña hechos a mano por Angie Vásquez o los complementos de ceniza volcánica de Siliza.

Tanto marcas pequeñas como sellos consagrados tienen el potencial de crecer fuera de los confines del archipiélago, aunque se enfrentan por igual a los retos que implica hacer artesanía en una era de consumo acelerado. Después de 25 años al frente de su propia marca, a Duyos, como prácticamente a cualquier gran diseñador de su quinta, esto le es innato: “Yo, de por sí, siempre he sido sostenible y artesano. Nadie me ha tenido que poner la etiqueta. Yo trabajaba con gente como vosotros que tenía cerca, con productos cercanos, con gente que cosía en Madrid o cerca, porque me salía así”.

Sostenibilidad, artesanía, alta costura… Tal vez se han sobreexplotado estos términos en la publicidad del o las redes para combatir esa temida avalancha de la moda masiva, en ocasiones desinformando al cliente, haciendo pasar por lujo tejidos de menor calidad o productos fácilmente accesibles. Pero a ellos no parece preocuparles del todo: aún existe -aseguran- un público para la moda de autor.

Encontrar a tu clienta ideal en la era del fast fashion

"Todas las marcas slow llegamos a un target que realmente valora lo artesano. Al final no hay nada mejor que la mano de una persona que lleva muchos años refinando una técnica, y que es única” asegura Juan Carlos Pajares, pues su trabajo no podría entenderse sin la experiencia de las artesanas manchegas responsables de muchos acabados que vemos en sus colecciones: distintas técnicas de bordado, encajes de bolillos o estampados realizados a mano, que luego se digitalizan para imprimirse a su vez sobre un vestidos con lentejuelas.

Del creativo que gesta su colección en los talleres de Madrid a la señora que borda desde su casa en el campo, el camino es largo, pero es en ese largo tramo donde se tiende un puente para la innovación. "Intento ganármelos, no solo a nivel profesional sino personal. Lo bonito es que he podido entender cómo es su proceso, aprender de ellos, y podemos empezar a llevar esa artesanía a límites que a lo mejor ellos no se habían planteado".

Entre las contribuciones de estos conocidos diseñadores españoles, está el potenciar la tradición bajo un enfoque vanguardista, que transforma las técnicas rudimentarias de antaño en nuevos métodos para hacer moda el día de mañana. "Veo hasta donde pueden ir llegando, sobre todo cómo se puede implementar esa técnica en una prenda que realmente juegue con un equilibrio perfecto entre algo muy especial y algo relativamente comercial, para que llegue al público que realmente valora eso".

En el último desfile que presentó JC Pajares en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, dio ejemplo de su filosofía, intercalando espectaculares piezas integradas a las prendas con otras apuestas más comerciales, donde aquellos detalles diferenciadores se aprecian, sobre todo, en los pequeños cierres o botones. Mientras que la pasarela ejerce como escaparate creativo, la clienta debe ser siempre el verdadero maniquí.

En esto concuerda Duyos: "Yo me pongo a hacer cosas y luego me aterrizan mis clientas o las personas que tengo cerca". Es la dicotomía del diseñador contemporáneo: ¿rentabilidad o creatividad? El error está en pensar que no pueden convivir. "Intrínsecamente lo que hago son pocas cantidades. Mis clientas pueden esperar tres meses a tener la prenda".

Ante la excusa de que las nuevas generaciones quieren todo de inmediato, el veterano del grupo se muestra partidario de educar a los consumidores como se ha hecho en otros sectores donde jamás se pondrían en duda las implicaciones de acceder a un producto elevado: "Yo siempre lo comparo con los cocineros. ¡Todos hemos esperado! Te dan cita en el mejor restaurante de Barcelona para el 7 de marzo, te lo apuntas en la agenda y te lo coges. Con nosotros es un poco lo mismo al final, nosotros nos tenemos que hacer esperar y eso forma parte de nuestra forma de entender la moda".

Cuando la moda va de la mano con la tecnología

Los mercados de ropa digital suman seguidores por minuto, atendiendo a una creciente demanda de los internautas por ostentar las últimas tendencias a través de la pantalla, sin mencionar la prometedora capacidad de desarrollar diseños mediante programas de Inteligencia Artificial, dos panoramas paralelos que ponen en tela de juicio la propia labor artesana. "El mezclar artesanía con tecnología es inviable porque artesanía es mano de obra, persona, materia. Ahí no puede interferir una máquina. Ya no sería artesanía", asegura Moises Nieto, aunque no con perspectiva fatalista.

El nativo de Úbeda, que ha llegado a vestir tanto a la reina Letizia como a sus hijas, afrontó hace más de una década a las complicaciones de emprender sin contactos ni un cuantioso presupuesto: "Cuando yo empecé con mi marca, no encontraba ni bordadoras, nada, era muy complicado buscar en Google y que te aparecieran porque las señoras que están en La Alpujarra tejiendo no tienen redes sociales, ni web, no tienen casi teléfono”. Los obstáculos del camino son ahora la clave de una iniciativa llamada La Hacería, el primer buscador español que te permite encontrar artesanas, filtrando por disciplina o ubicación.

Nieto decidió vaciar sus contactos de proveedores o talleres en una base de datos, poniendo la tecnología al servicio de quien pueda necesitarlos. “A través de un buscador con palabras como encaje, tejido, barro, te aparecen en un mapa todas las personas que están a tu alrededor” -relata el diseñador durante la charla - “Puedes ver quiénes son, ponerles cara, ver su trabajo y contactar con ellas para colaborar o intercambiar experiencias. Empezamos con 80 artesanas, llevamos 180”.

Una nueva generación de artesanos españoles que están cambiando las cosas

Este diálogo se manifiesta en un fenómeno que no es exclusivo de la moda: las nuevas generaciones sienten hambre de arraigo. Esas labores que daban sentido a la existencia mucho antes de que existiesen las identidades digitales, mucho menos las universidades, han ganado valor a ojos de los jóvenes artistas. Las artesanas no son solo abuelas o mujeres de campo: “Son, por ejemplo, chicas abogadas que han dejado su carrera y han mejorado la artesanía con nuevas técnicas, haciéndolas más apetecibles al consumidor”.

Más de 40 años después del inicio de la democracia, se ha puesto sobre la mesa el debate de la España rural, así como el abandono del folclore. Solo en tiempos recientes es que los artistas de nuestro país se han atrevido a reinterpretar sus propias raíces para un público nacional, joven y diverso que por fin consigue identificarse con este pasado a su manera.

“Cargamos el lastre de que la artesanía es para la persona que viene de vacaciones y se lleva un regalo”, sentencia Moisés Nieto. La frase resuena con los presentes en la sala, muchos de ellos emprendedores residentes en Lanzarote. Que muchas veces en los mercadillos sus afiches se traduzcan casi exclusivamente al inglés o al alemán es síntoma de que concebimos al producto de lujo como suvenir. “No podemos malvenderlo porque le quitamos valor”.

Reivindicar la tradición en Lanzarote

Su distancia de tres horas de vuelo desde la península implica supone un alto coste de distribución para los diseñadores locales, eso está claro, pero iniciativas como Lanzarote Fashion Weekend, impulsadas por el Cabildo de Lanzarote en colaboración con Lanzarote Moda, son el empuje necesario por parte de las administraciones públicas para hacer que la isla alcance el estatus del que ahora gozan algunas de sus vecinas, como Tenerife o Las Palmas, que son reconocidas exportadoras de moda a nivel nacional e internacional, especialmente en el ámbito de baño.

"Nosotros hablamos de Canarias como si fuese Europa, pero Canarias es intrínseco. Es vuestro ADN, nuestra historia", añade Duyos. El madrileño ha pasado el verano recorriendo el archipiélago con el objetivo de aprender de las técnicas milenarias propias de la zona, esas que aún no se conocen más allá de sus costas.

“Me di cuenta de que la cuna de la roseta está aquí en Lanzarote, que se borda sobre una especie de alfiletero. Tenemos la seda de La Palma, a las caladoras de Gran Canaria...Ya casi no hablo de artesanía sino de ADN porque hay una historia muy bonita y peculiar en cada una de las islas, sea por necesidad o por cultura. En la península, lo tengo más trillado, así que he tenido que venirme aquí a investigar".

Pudimos comprobarlo con él durante nuestro paseo por la luminosa Casa Museo del Campesino, obra de César Manrique que recorren decenas de turistas a diario para llevarse a casa algún recuerdo hecho a mano por los artesanos que allí exhiben sus creaciones. Tan solo un fin de semana en esta isla fue suficiente para decir: volveremos.