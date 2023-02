Nos adentramos en la 'Fiesta' de Duyos para hablar sobre su nueva colección de lujo asequible

Reinventarse o morir. Tres años después del azote de la pandemia, estamos cansados de escuchar esta premisa, pero, como suele pasar con las frases trilladas, encontramos que esconde una verdad irrefutable: resistirse a los cambios es inútil. Con 25 años recién cumplidos al frente de su propia firma, el diseñador Juan Duyos puede decir que lo ha hecho (casi) todo, y prácticamente sin quererlo. "Antes de que existiese la palabra sostenible, yo ya era sostenible", afirma tajante. Sus desfiles convertidos en espectáculos de danza, con mujeres anónimas como musas o un carrusel de supermodelos a su paso, sentaron un precedente que guarda escasas distancias con los grandes nombres de la moda europea. “Decían que se lo copié a Donatella, ¡pero yo lo había hecho antes!”, confiesa entre risas cuando nos encontramos en Bless Hotel Madrid con motivo del lanzamiento de su nueva colección cápsula (Fiesta) para la plataforma multimarca EsFascinante, referente para las invitadas que buscan alternativas made in Spain sin necesidad de hacerse un look a medida.

Con este "ejercicio asequible", Duyos escapa temporalmente de su formato natural, las pasarelas. En su lugar, ha aprovechado el marco de Madrid es Moda, iniciativa impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), para congregar a sus más queridas amigas y clientas en una glamourosa fiesta que es, a la vez, el set de filmación de su propio fashion film. Negado a pasarse al formato audiovisual durante el confinamiento, cuando este sirvió a muchos creativos como medio de preservación, el diseñador cambia inesperadamente de registro (una vez más) con esta dinámica propuesta de la mano de EsFascinante.

Hablamos con Duyos sobre sostenibilidad, el éxito de sus colaboraciones, las mujeres de su vida y los nuevos formatos que están cambiando nuestra manera de concebir y consumir la moda.

Cuéntame cómo surgió tu alianza con EsFascinante y por qué funciona tan bien

La ecuación del éxito de EsFascinante es un misterio, pero yo creo que lo primero es trabajo, hablando de Valentina Suárez-Zuloaga y Margarita Ruyra, mucho trabajo. Y luego, que muchos de los diseñadores, incluido yo, nos hemos volcado a hacer un producto de mucha calidad y muy asequible, que es muy diferente a lo que yo hago en mi atelier. Mi costura es lenta, lo hago despacito y con cariño. Puedes esperar hasta un mes para tener tu vestido y esto es mucho más fluido. Evidentemente, esto es otro tipo de tejidos y de confección, pero el ejercicio es muy bueno.

¿Cómo consigues fusionar sostenibilidad y precios asequibles en esta colaboración?

Para mí, es facilísimo. Antes de que existiese la palabra sostenible, yo ya era sostenible. Me lo tuvieron que explicar y yo pensé: "¿Sostenible? Si ya lo he sido desde siempre". Yo he hecho ropa para que perdure en el armario, con proveedores españoles, mano de obra española bien pagada, ropa para que tú la tengas y se pueda heredar, porque quiero que sea para siempre. Con esta segunda línea, hemos hecho lo mismo: intentar, evidentemente, rebajar mucho el precio en tejidos y la confección, mucho más en serie, pero con los mismos talleres, la misma historia, el mismo cuidado y la misma genética. Eso es lo importante, no intentar hacer otra cosa made in China, que es todo muy respetable, pero creo que hay que empezar a cultivar lo nuestro, nuestros artesanos y proveedores.

Debo decir que muchas colaboraciones de moda, cuando se anuncian, parecen dispares o incoherentes, pero ese jamás es tu caso. ¿Cuál es el secreto para dar con el aliado perfecto?

Creo que es una selección natural mía. De tantas ofertas que me llegan, al final me meto en fregaos. Con EsFascinante, porque ya yo conocía a Valentina de haberle hecho el vestido de novia y ambas eran clientas mías, ellas me insistieron muchísimo: "Hazlo, hazlo, hazlo". En el último momento, durante la pandemia, que la palabra era 'reinventarse' y todos nos teníamos que reinventar, me dije: "Y yo, ¿cómo me reinvento?". Y me reinventé haciendo este tipo de ejercicio mucho más asequible.

El resto de colaboraciones que he hecho me han venido y las he sabido seleccionar. Por ejemplo, los trajes de flamenca [en referencia a su reciente colaboración con la firma onubense El Ajolí] me parecía algo divertidísimo y, cuando pasa por mi filtro, lo intento hacer mío. En ese momento, estuve con Judit Mascó, Marta Hazas, gente de mi entorno. En este caso, también, y el fashion film quise hacerlo en un hotel bonito porque al final tengo que estar cómodo.

¿En qué se diferencia una prenda Duyos sacada de la pasarela de las que componen tus colecciones para EsFascinante?

Los desfiles tienen ese punto aspiracional de que tú lo quieres, lo deseas, como algo inalcanzable. Tú ves un desfile mío desde fuera y es como: "Wow, ojalá yo pudiera estar ahí". Pero esto tiene que tener el punto de 'me lo puedo comprar por su precio, es un tejido me parece chulísimo y me lo puedo estilizar yo rápido'. Y ese ejercicio es muy bonito porque, si nos quedamos estancados en lo inalcanzable, que también es precioso soñar, no tocamos tierra. Esto es llegar a mucha gente.

Las prendas de Fiesta tienen nombre de mujer, concretamente de actrices. ¿Por qué has elegido a Joan, Liz, Ava, Grace...?

¡Sí! Tenemos hasta Sara, la falda Sara, por nuestra Sara Montiel. Yo desde pequeñito iba al cine con mis abuelos, siempre he ido. Coleccionábamos fascículos de cine y ellos me enseñaron a vivir el glamour y la historia de las actrices de Hollywood de los años 50 y 60. Como me fascinaban, he querido bautizar a estas prendas con ese punto maravilloso. Son nombres muy reconocibles porque sabes quién es Grace, quién es Ava, quién es Sara.

¿Diseñaste cada prenda con ellas en mente?

No, los nombres van al final. Por ejemplo, Marlene es un vestido muy fluido que nos pareció que ella, Marlene Dietrich, podía llevar. Esto lo vas metiendo después del diseño, de la confección y después de que ves la prenda.

Esta es una colección para ocasiones especiales, pero ¿hay alguna otra razón por la cual la hayas bautizado Fiesta?

Fiesta te lleva directamente -a todos- a algo chulo. A quien sea, a tu madre, a tu hermana. Y la moda también es eso, llevarnos siempre algo bonito.

Tus clientas y amigas son muchas veces tus modelos y musas, tanto así que hoy son también protagonistas de tu fashion film. ¿Qué te inspira de ellas y otras mujeres anónimas?

Lo tienen todo. Desde pequeñito, estoy rodeado de mujeres. Mi casa era un matriarcado: las hermanas de mi abuela que se vestían allí, mi madre, mis tías, y luego he seguido trabajando con mujeres. Al final sois el elemento imprescindible en mi cotidianidad. Y, cuanto más complicadas, más me gustáis. Eso de ponerme un reto, que sea difícil, el 'esto no me gusta tanto', me atrae mucho más.

El fashion film se publicará este viernes en redes sociales, pero tú todavía no estás en ellas. ¿Esto es señal de que piensas abrírtelas pronto?

En principio, no. Creo que tiene ese punto un poco misterioso de no saber muy bien, que siempre estoy en medios y tal, pero no estoy en las redes. Al final es un elemento más de comunicación, y tengo millones de amigas, mi circulo entero, que lo van a viralizar. De momento, yo sigo en el diseño.

Al salir de la pandemia, en líneas generales, nos propusimos apreciar la vida y la moda lentas. ¿Crees que este hábito se ha mantenido o hemos vuelto a la compulsividad?

Va a estar todo. Nos están educando en la compulsividad: en las noticias, en la forma de consumir, desde nuestra comida hasta nuestras amistades. Habrá un momento de relajo y de parón, yo creo, de ir pensando hasta dónde podemos llegar con esta historia. Si no, seguiremos en esta búrbuja loca de consumo, pero creo que poco a poco iremos consumiendo mejor moda, mejor comida, mejor cine, mejores amistades. Lo poquito y lo de calidad al final a todos nos gusta mucho.

Participas con este evento en el marco de Madrid es Moda, pero no vas a desfilar en Madrid Fashion Week esta temporada. ¿Por qué?

Madrid es Moda es una iniciativa de ACME, asociación a la que pertenezco, y creo que es un momento muy bonito porque la moda está evolucionando hacia unos formatos muy diferentes y, en este caso, ha salido de mi cabecita esta historia de que sois parte de un vídeo que vamos a ver al final. El desfile va a estar siempre en mi vida, entonces hay teporadas en las que se debe descansar, respirar e inventarse otras cosas para también sorprender.

Lujo sostenible y 'made in Spain'

A diferencia de sus teatrales diseños de pasarela, Fiesta se compone de prendas más ponibles, aunque igual de cautivadoras, destinadas a lucirse en celebraciones e incluso, para el día a día. Los volúmenes hiperbólicos son reemplazados por siluetas fluidas, fáciles de llevar, confeccionadas con preciosos tejidos de chifón, ganchillo, tweed o satén vintage en potentes tonalidades, desde el aguamarina hasta un degradé crepuscular plasmado sobre el más versátil vestido camisero.

Sigue la estela de su pasada entrega, en la que también destacan las favorecedoras túnicas de mangas acampanadas, como aquella que llevó Sofía Palazuelo a la boda de su hermano Jaime, los kimonos estampados y unos bucólicos vestidos de volantes, todos realizados en distintos materiales de máxima calidad. Su fórmula de lujo asequible pretende transgredir el misticismo de las pasarelas para conectar con un público más amplio. Puedes hacerte con tus prendas favoritas de la colección desde este viernes 10 de febrero tanto en la web como en el espacio físico de EsFascinante.