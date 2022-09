Las 'nuevas voces' del diseño nacional tomarán las calles durante Madrid es Moda

La vuelta a la ciudad tras las vacaciones se hace mucho más amena sabiendo que arrancan nuevamente los eventos, presentaciones y desfiles en el marco de la 76º edición de Madrid Fashion Week, jornadas enteras destinadas a celebrar la moda de autor y la creatividad de los diseñadores nacionales. Como es habitual desde 2015, podremos disfrutar de todo ello también fuera del Pabellón 14 del IFEMA, desde las mismas calles, gracias a la iniciativa Madrid es Moda. Esta temporada, bajo el concepto Voces de una nueva moda, la capital celebrará del 8 al 14 de septiembre las innovadoras narrativas que plantea el slow fashion local.

VER GALERÍA

Vuelve 'Madrid es Moda' a las calles de Madrid

Las citas que toman como sede a la ciudad de Madrid en antesala a las festividades de la Semana de la Moda tienen como propósito acercar la labor artesanal de los diseñadores españoles al público, especialmente en tiempos de consumo acelerado y constantes períodos de rebajas constantes. Madrid es Moda dará el pistoletazo de salida este jueves a las 17:30h con un divertido desfile a modo de carroza de 10 conocidas enseñas nacionales que recorrerán a bordo de tuk tuks el paseo del Prado, la glorieta del Emperador Carlos V, la Cuesta de Moyano y la calle Alfonso XII.

Azoteas, hoteles, tiendas, atelieres, calles y otros lugares inesperados de Madrid acogerán las propuestas de moda para la temporada Otoño/Invierno 2022-2023, así como las colaboraciones de firmas asociadas de la talla de Nars, a cargo del maquilaje a lo largo de las siete jornada, o Goldwell, experta en peluquería.

VER GALERÍA

Nuevas voces y veteranos del diseño nacional

Juan Vidal, Juanjo Oliva x See Iou, Marcos Luengo, Odette Álvarez, Oteyza, Roberto Verino o The 2nd Skin Co. son algunos de los habituales de la pasarela madrileña que jugarán un papel en esta iniciativa dinámica para reivindicar la moda de autor en compañía de las casas de joyería PdPaola y UNOde50, aunque también nos encontraremos con marcas jóvenes de pujante renombre: Carlota Barrera, Beatriz Peñalver, Maison Mesa, Malne y Ernesto Naranjo.

VER GALERÍA

- Las ocho jornadas de moda que trasladaron la artesanía a las calles de Madrid

Ya son más de 30 las firmas confirmadas para tomar parte en este proyecto que se viene desarrollando de forma bianual desde septiembre de 2015, coincidiendo con cada edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), para realzar el trabajo de los creativos del sector y poner en valor la moda española. Al potente listado se suman este mes de septiembre los sellos Whylout, Guillermo Décimo, Noah Christian, Reveligion y A Pez, que participarán en el open day bautizado Nuevas voces, una de las principales novedades de este 'MeM'.