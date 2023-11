La inesperada conexión entre los looks de Vicky Martín Berrocal y Milena Smit La diseñadora ha lucido un impresionante abrigo de plumas en los Grammy Latinos

Es la primera vez que España acoge a los premios más importantes de la música latina, los Latin Grammy que este 2023 se han celebrado en Sevilla. Un hito del que se sentirá especialmente orgullosa una andaluza como Vicky Martín Berrocal, quien ha posado ante los fotógrafos que se han apostado a la entrada del Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES con un diseño, como no podía ser de otra forma, de Victoria. Ha confiado en su propia marca para unirse a las mejores vestidas de la gala: de Shakira a la presentadora, Paz Vega, sin olvidarnos de Nieves Álvarez, Rosalía o Milena Smit, la actriz La chica de la nieve con la que la diseñadora ha coincidido en la pieza principal de su estilismo.

VER GALERÍA

-Grammy Latinos 2023: mdelos e 'influencers' se suman a la gran fiesta de la música en Sevilla

El look de última hora de Vicky Martín Berrocal

Ha retransmitido por sus redes las frenéticas horas previas a este posado de alfombra roja con un estilismo ganador que la realidad es que hasta pocas horas antes no sabía si iba a llevar. El look se compone de un maxivestido de manga larga realizado a base paillettes negros que en sus posados se entreve bajo la prenda central del look: un abrigo de plumas bicolor y manga tres cuartos que conecta a la diseñadora con una de las actrices con mayor proyección de su generación, Milena Smit.

VER GALERÍA

-De las cejas rayadas de Rosalía al pelirrojo de Anitta: la belleza en los Grammy Latinos 2023

Maxiabrigo en la alfombra roja

En una gala dominada por las transparencias, las aberturas estratégicas y otras tendencias centradas en potenciar la figura de las invitadas, al igual que Vicky, Milena también ha posado con abrigo frente a las cámaras y ambas han coincidido al elegir un tejido con textura que si en la primera se trata de plumas, en este caso hablamos de flecos rizados que conforman este total look negro firmado por Yves Saint Laurent con medias satinadas incluidas.

VER GALERÍA

-Danna Paola llega a los Grammy Latinos con un original vestido de efecto 'papel quemado'

Recogido 'sleek back'

Del look de belleza destacamos un peinado famoso por centrar toda la atención en un estilismo tan especial como este, que no necesita más información que las plumas y el cuello cerrado. Se consigue a base de productos de fijación extrafuertes y acabado brillante que ayudan a mantener todo el cabello peinado hacia atrás, detrás de las orejas, lo que le permite lucir pendientes.

VER GALERÍA