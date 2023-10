'Botas box' o 'ring shoes', el zapato de boxeador es el que querrás llevar esta temporada Las zapatillas de boxeo ya compiten con las de fútbol o las de montaña en los looks que triunfan sobre el asfalto. Hablamos sobre cómo esta tendencia comienza a ser una de las más vistas del 'street style'

La mudanza de estación trae consigo, también, mudanza de tendencias. El cambio de armario ya ha llegado, y las chicas que más saben de estilo nos están demostrando en las calles las prendas que no dejaremos de ver en estos próximos meses de frío. De hecho, nuestro foco de atención recae esta vez en aquellas de los países nórdicos, que son las mejores cuando se trata de adelantar pautas de moda que nos ayuden a vestir en los días de otoño e invierno.

En plena vorágine de la comodidad y la ropa deportiva, no debería extrañarnos que las marcas apuesten, cada vez más, por piezas sport para completar, o incluso protagonizar, nuestros looks. Sin embargo, no podemos evitar extrañarnos ante una de las últimas corrientes de estilo de carácter ugly que estamos empezando a ver en el street style: las zapatillas de boxeador o botas de boxeo. Hablamos de esa tipología de calzado ligero que forma parte del vestuario de los boxeadores y que se caracteriza por contar con varios rasgos ideales para garantizar su soporte y tracción durante las peleas propias de este deporte. Por un lado, cuentan con suela plana y delgada que les ayuda a moverse y tener mayor estabilidad sobre el suelo. También tienden a ser de tobillo alto, incluso, hasta llegar a la pantorrilla, rasgo ideal para prevenir lesiones. Además, suelen ajustarse a los pies y a la parte inferior de la pierna mediante velcros o cordones que permiten ceñir la silueta al cuerpo de quién los lleve. En cuanto a su apariencia física, a menudo están diseñadas en colores extravagantes que bien pueden ser tonalidades vibrantes y llamativas, como el amarillo o el fucsia, o metalizadas y brillantes.

Las botas de boxeo, mucho más que estética

Las características que les definen no son precisamente las que denotan mayor elegancia ni feminidad, sin embargo, tras verlas en varias puestas en escena en las calles ya están empezando a convertirse en nuestras favoritas. En un contexto híbrido en el que visibilizar el papel de la mujer en el deporte resulta esencial, y permitirle lucir cómoda sin juicios es otra de nuestras máximas, que las zapatillas de boxeo hayan vuelto a las calles parece toda una declaración de intenciones que resalta el camino de otras compañeras que ya han buscado -y logrado- el mismo propósito, como las zapatillas de fútbol o las de montaña. Si en los 2000 ya intentaron colarse en nuestros looks, y en 2017 volvieron a mostrar su empeño, ahora todo parece indicar que se encuentran en el momento espacio-temporal más adecuado para hacer su entrada triunfal masiva e instalarse en nuestros estilismos más casual. Su, de momento, tímido éxito, no es casualidad. Basta con tener en cuenta la cantidad de mujeres que se han inscrito a practicar el boxeo en los últimos años para darse cuenta de que los moldes de género están cambiando, por lo que trasladar ese escalón ganado al vestuario es sinónimo de empoderamiento femenino y resistencia.

Llevar zapatillas de boxeadora en cualquier estilo es posible

En los conjuntos donde las encontramos suelen llevarse desde con prendas de carácter urbano, como los pantalones o faldas holgadas, hasta con apuestas mini, cediéndoles todas las miradas. Pero muchas están siendo las prendas aliadas que forman un tándem exquisito con esta tipología de calzado. Entre los ejemplos más aplaudidos de las calles comprobamos que nunca fallan con pantalones ajustados y camisetas, cárdigans o sudaderas oversize; que sientan bien con joggers y cargos conjuntados con camisetas básicas cortas si buscas darles un aire utilitario, y que hasta pueden resultar un guiño diferenciador y muy original si se llevan con vestidos midi o faldas. Es decir, todas las evidencias nos señalan que se trata de un calzado atrevido, sí, pero también de uno de los más versátiles cuando se busca jugar con diferentes estilos y vestir diferente al resto.

Combinadas con una amplia gama de prendas, desde lo urbano hasta lo sofisticado, estas piezas versátiles se han convertido en un símbolo de audacia y originalidad. Una manera ideal y estilosa para desafiar las convenciones y destacar en estilo, un reflejo perfecto de que, cuando hablamos de moda, ya no hay reglas fijas a la hora de expresar personalidad a través de la ropa.