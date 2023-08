¿Pagarías miles de euros por un vestido original de Diana de Gales? Estos son los looks que se pondrán a la venta Las casas de subastas de Estados Unidos preparan exhibiciones exclusivas en conmemoración del 26º aniversario del fallecimiento de la princesa

26 años han pasado ya desde que el mundo fue obligado a despedirse de la llamada "reina de corazones" a causa de un trágico accidente de tráfico, pero el mito que envuelve a la figura de Diana de Gales continúa prevalece como motivo de conversación, y de ello han bebido directores, guionistas y diseñadores en busca de inspiración. Sin importar el tiempo que transcurra, hasta las nuevas generaciones están familiarizadas con el impacto que tuvo la fallecida princesa, fenómeno que resulta todo un alivio para los coleccionistas, cuyas adquisiciones solo incrementan su valor con el paso de los años. Es por ello que Julien's Auctions, en colaboración con Turner Classic Movies (TCM) han anunciado una nueva subasta con tres históricos vestidos de gala que seguramente recordarán sus seguidores más acérrimos. ¿Adivinas el precio de salida?

¿Por qué las subastas de Diana de Gales causan sensación?

Aparte de su carácter filantrópico, su belleza y su tímida sonrisa, Diana de Gales es bien conocida por sus opulentes looks de gala, y algunos de ellos inmortalizados en la serie The Crown. En sus cortos 36 años de vida, no paró de imponer tendencias y arriesgar, así que intuimos que la fila para conseguir una de sus prendas será entre larga e imposible, aunque quizá valga la pena intentarlo.

Julien's Auctions ha presentado este lunes una colección exclusiva de más de 1.400 de los objetos más emblemáticos de grandes figuras culturales de todos los tiempos, bautizada como Legends: Hollywood & Royalty, cuya subasta se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de septiembre en su sede de Beverly Hills, California. Entre estos tesoros, como adelantábamos, se encuentran tres hermosos vestidos de noche que pertenecieron a la exmujer de Carlos III.

Tres diseños de alta costura a la venta

Una de las codiciadas creaciones que veremos a la venta es este vestido de seda rojo escarlata bordada con hilos de oro con motivo de tartán, ideado por Bruce Oldfield, que presenta un delicado corpiño drapeado de mangas cortas abullonadas con hombros estructurados y un cuerpo ajustado de fruncidos hasta las caderas. La princesa de Gales lo llevó a la premiere de la película Hot Shots, en el teatro Odeon Leicester de Londres, en noviembre de 1991.

Como plato principal, un diseño largo de llamativo corpiño negro de faya, de Catherine Walker, con hombros descubiertos, falda drapeada de seda color jade y una abertura lateral, que la princesa Diana estrenó en una cena formal en el Royal York Hotel de Toronto, Canadá, en 1991.

Menos conocida, aunque no necesariamente menos anticipada en esta próxima subasta, una pieza de largo midi y escote palabra de honor, obra de Catherine Walker, confeccionada en crepé de seda blanca con atrevidas bandas de terciopelo negro sobre el pecho y las caderas. De esta prenda no se tiene más registro, ya que Diana la lució en una función privada, así que seguramente suscitará incluso más curiosidad entre los coleccionistas cuando finalmente salga a la venta.

Los homenajes por el fallecimiento de la aristócrata se suceden estos días de fin de verano, de modo que son muchas las privilegiadas casas que han decidido exhibir sus posesiones a los compradores fanáticos de la moda real. De hecho, el próximo 31 de agosto, saldrá nuevamente al mercado de subastas un vestido negro de alta costura, también perteneciente al impresionante repertorio de la princesa.

Otras subastas pendientes: del jersey de ovejas a su vestido de gala bicolor

Y es que se había anunciado a principios de este año que, en conmemoración por el aniversario de su muerte, Sotheby’s subastaría aquel memorable jersey rojo de ovejas que hasta Zara llegó a replicar, y por si faltase expectación, a última hora, a menos de 48 horas de la puja, la casa decidió dar la sorpresa que ocupa estas líneas.

Se subastará el espectacular vestido bicolor con el que 'Lady Di' deslumbró en la fiesta por el 21º cumpleaños del príncipe Eduardo, celebrada en el castillo de Windsor. Unos meses después, en diciembre de 1985, lo repetiría en un banquete en Londres.

¡Tiene anécdota!

En esta última fiesta, vivió con el vestido una divertida anécdota. Y es que otra de las invitadas, Natasha Fairweather, se presentó al evento luciendo este mismo vestido. Aunque la mujer se mostró algo avergonzada al principio, pues desconocía el protocolo a seguir en estas circunstancias, obtuvo el visto bueno de la Reina Madre e hizo reír en plena pista de baile a la propia Diana de Gales, después de que Carlos la señalara.

No era un vestido de fiesta al uso. Diseñado por Murray Arbeid, está compuesto por un corpiño de terciopelo negro con escote palabra de honor que envuelve el torso hasta llegar a las rodillas, donde se abre en una pomposa falda de tafetán blanco, casi como una silueta de sirena, sostenida por capas de enaguas de tul. Se espera que las pujas por esta creación superen los 120.000 dólares (111.000 euros).

El furor de los coleccionistas o cómo la princesa Diana rompió récord

En vista de la demanda que existe por ver de cerca e incluso poseer algunas de las pertenencias más queridas para la madre de Guillermo y Harry, que estas se pongan a venta no es cosa nueva. De hecho, el pasado mes de enero, la misma casa subastó por 604.000 dólares (550.000 euros aproximadamente) un precioso vestido estilo infanta, realizado por Victor Edelstein en terciopelo color berenjena, con una falda voluminosa en forma de tulipán. Esa misma noche, se anunció en redes sociales que la transacción rompió un récord mundial, como el “vestido más valioso jamás vendido en una subasta”.

¿Por qué era tan deseado? En 1991, el pincel de Lord Snowdon inmortalizó este vestido en un retrato real de Diana junto a quien actualmente ostenta el titulo de monarca, Carlos III, aunque volveríamos a ver a la princesa enfundada en esta pieza dos meses antes de su muerte, en el verano de 1997, cuando posó para el lente de Mario Testino para una sesión de fotos que ahora se recuerda como una de sus más icónicas.